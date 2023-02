Při postelových scénách je moje většinou jen hlava, říká Eva Podzimková

Role Anny Malé je vaší dosud největší hereckou příležitostí.

Byla jsem touto nabídkou velmi mile překvapena, je to velká role a je skvěle napsaná. Moje postava je žena schopná a velmi ambiciózní. Troufám si říct, že Sedm schodů k moci osloví nejen atraktivitou politického prostředí. Není to téma v Česku seriálově exponované.

Natáčet jste začala necelý rok po narození dcery Loty.

Zpočátku to byl trošku náraz do dosavadního rodinného života. Bylo potřeba nastolit přísnější logistiku, ale podařilo se to i díky tomu, že mám opravdu skvělé zázemí.

Vzpomínáte si, co vám běželo hlavou, když jste dostala do ruky scénář?

Dostala jsem scénáře nejprve jen k prvním třem dílům. Zasedla jsem k nim a nemohla se od čtení odtrhnout. Potřebovala jsem vědět, jak bude v tu chvíli pokračovat. Jak bude hlavní hrdinka postupovat. Dočetla jsem asi v půl třetí ráno. A hned psala na Primu, že mě to zajímá. Postava je dobře napsaná. Ve své pestrosti je pro herečku snem. A to se těžko odmítá.

Jaká ta postava ve vašich očích je? Je Anna Malá hrdinka, oběť nebo mrcha?

Myslím, že je od každého trochu. V každém případě je ale Anička Malá velmi schopná žena, která se umí otáčet a zorientovat v každém prostředí. Na vesnici, kde začíná, i v prostředí politickém, kde (ne)slavně končí. Po několika zklamáních a životních fackách zjistila, že v některých situacích není na místě brát ohledy na ostatní, ale je důležité kopat sama za sebe. Někdy, pravda, i dost nečistě. Zpočátku se snaží přežít, později je motivovaná touhou po moci. Musím se jí však zastat, když ji hraju. Musím ji obhájit před divákem i sama před sebou, přestože bych na jejím místě jednala pochopitelně úplně jinak.

Kde její příběh v seriálu začíná?

Seznamujeme se s obyčejnou, ovšem schopnou holkou z malého města. Pracuje v hospodě, kterou vede se svou kamarádkou a svým tehdejším přítelem. Stará se o nemocnou maminku, kvůli které musela přerušit studia v Praze. Posléze zjistí, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Vztahy na malém městě se jí rozpadnou a ona zjišťuje, že je nejvyšší čas začít nový život. Snaží se najít práci, kterou po čase získá v parlamentní kantýně. Politici a jiní vlivní lidé se tam chovají úplně jinak než před televizními kamerami a Anna začíná chápat, že ne všechno se rozhoduje oficiálně v parlamentních lavicích. Že klíčová rozhodnutí se dají ovlivnit i z jiných místností.

Eva Podzimková v seriálu Sedm schodů k moci (2023)

Myslíte z ložnice?

Ano. A nejen tam.

Pravdou je, že takových scén není v seriálu málo. Jaké je jejich natáčení?

Když je profesionální štáb a pohodový příčetný kolega, tak se to natáčet dá. A když je to napsané ve scénáři, tak se to dokonce natočit musí. My jsme se tím prosmáli, aby se ta absolutně bizarní situace dala vůbec přežít. Ale také je potřeba říct, že s natáčením těchto scén nám pomáhali profesionálové. Naše postavy jsou tak složeny ze dvou lidí, moje je většinou jen hlava, tělo od ramen dolů patří dublérce.

Kde jsou hranice, za které herec nenechá kameru nahlédnout?

Každý máme přirozeně nastavené jinak, co kameře ukážeme a jakým způsobem se ještě zvládneme navzájem dotýkat. A mně se na toto změnil pohled od té doby, co jsem matka.