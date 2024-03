Rozvod je životní prohra, ale někdy nemá smysl bojovat, říká Mašlíková

S Hankou Mašlíkovou se nacházíme v Brně na výstavě Space Mission. vetřelci a vesmír. Jaký k nim máte vztah?

Já mám ráda horory, takže samozřejmě Vetřelce jsem viděla a co se týče vesmíru, když jsou nějaké filmy, tak se moc ráda kouknu, hlavně když jsou podle skutečné události. Ale teď tady jsem hlavně kvůli Andreaskovi, který samozřejmě jako každý kluk by se chtěl podívat do vesmíru.

Na co smí Andreas koukat, co se týká filmů a seriálů? Jak moc jste benevolentní maminka?

Koukáme na pohádky, většinou kreslené. Kouká i občas na YouTube, kde to teda člověk fakt musí korigovat, protože jemu tam kolikrát naskočí videa, která si myslím, že by jako šestileté dítě neměl vidět. Takže to koriguji.

Když jste byla malá, tak byly určitě v kurzu Želvy Ninja a Spiderman. Co si myslíte o násilí v animácích?

Já, když jsem byla malinká, tak teprve byli Gumídci a Chip a Dale (smích). Ty pohádky, já myslím, že pořád jsou to pohádky. Násilí, pokud tam nějaké je, tak si myslím, že to ty scenáristi celkem dobře zvládají.

Co momentálně teď naplňuje vaše dny, ať už pracovně, nebo soukromě?

Hodně to jsou reality, které dělám už rok. Mám spoustu nabraných nemovitostí, mám z toho radost. Dokonce jsem vyhrála druhé místo makléře měsíce, takže to mi udělalo velkou radost. A potom samozřejmě moderuji. Zrovna zítra moderuji jeden charitativní ples. Pak Instagram samozřejmě, tam mám spoustu spoluprací s různými klienty. A divadlo. To už hraju 16 let s Pavlem Kožíškem.

Oficiálně jste oznámila rozvod s dlouholetým partnerem Andrém. Co děláte, abyste to zvládla s grácií?

Musíš se snažit, nic jiného ti nezbývá. Musíš to prostě přijmout. Životní prohra, nepříjemná. Já už jsem se odstěhovala, takže s Andreaskem žijeme v pronajatém domečku a je mi tam moc dobře. Fakt se tam cítím jako doma. Velmi rychle jsem se tam cítila jako doma. Je přede mnou nová životní etapa. Nedá se svítit, někdy bojovat s tím nemá smysl. Některé věci prostě musíš přijmout.

Jaké máte pocity jako single žena?

Tím, že si vydělávám sama, jsem soběstačná, snažím se Andreaskovi dát úplně všechno, aby vůbec nepocítil, že jsme rozdělení. André je skvělej táta. Mám obavy samozřejmě z nové známosti, ale to je jako kdybych nemohla chodit ven, protože se budu bát, že mě srazí auto. Zájemců je spoustu. Tak uvidíme, kdo se objeví, nebo neobjeví, jestli ještě budu šťastná. Ale já věřím, že jo.

Jaký by měl být?

Já už další děti neplánuju, takže já v tomhle směru bych potřebovala i protějšek, který to bude cítit stejně, aby tam pak nebyly nějaké třenice. Ale jak říkám, já si můžu vysnívat, co chci, ale ono to většinou přijde ve chvíli, kdy to nejmíň čekáš.

Jak tyto nepříjemné životní změny, co vás psychicky ovlivní, působí na těle?

Tak, že žereš jako prase (smích) a už několik měsíců. Naštěstí já jsem furt štíhlá, ale samozřejmě ta struktura, to podkoží, tam to je vidět. Ale já už zase makám, takže doufám, že brzy budu ve formě. Blíží se léto, ale samozřejmě večer jsou to zmrzliny a i nějaké fast foody padly a padají.

Takže fitness výzvy jsou na druhé koleji?

(smích) Já jsem si ji dala ke čtyřicetinám a nic dalšího, co týče závodů v bikini fitness, neplánuju. Myslím si, že na svůj věk jsem udělala maximum. Uvidíme, jestli ještě něco vymyslím sportovního, ale tam toho moc není.