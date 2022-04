Nikdy dříve jsem nemusela držet dietu, říká osvalená Hana Mašlíková

„Můj trenér Martin Svoboda je velmi vynalézavý a jeho tréninky mě strašně baví, protože mě připravuje jinak než je standard,“ prohlásila v Show Jana Krause sportovně založená moderátorka. „Bikini Fitness byla taková nejméně svalnatá kategorie v kulturistice.“

Hana Mašlíková pravidelně cvičí od osmnácti let a říká, že teď to pouze někam posunula. Nejhorší jsou pro ni stravovací omezení, protože má jasně dané, kolik může za den sníst sacharidů, tuků a bílkovin. To všechno proto, aby vystoupily pouze svaly.

„Mám ráda jídlo a nikdy dříve jsem nemusela držet žádnou dietu, takže je to poprvé, kdy si musím něco odepřít,“ postěžovala si Mašlíková, která je také asistentkou kouzelníka Pavla Kožíška. „Mně teda přijde ta pozice asistentky trochu degradující, protože já jsem plnohodnotná jako Kožíšek! Beze mne by to nedal.“

Fanoušci moderátorky její přípravu na fitness soutěž mohou sledovat i na sociálních sítích. Někteří jí ovšem vyčítají příliš vysportovanou postavu. S širokými rameny a svalnatýma rukama podle nich vypadá nehezky a velmi nežensky. „Sto lidí, sto chutí. Ale za mě je to odporné. Byla jste krásná před touto změnou,“ napsala jedna z žen, na což Mašlíková zareagovala.

„Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám tam, že jste odporná?! Protože se mi prostě nebude něco na vás líbit? Myslíte si, že je to normální? Hanba by mě fackovala! Nikdy bych si to k nikomu nedovolila,“ vzkázala ženě moderátorka.

Modelka a moderátorka Hana Mašlíková získala v roce 2006 v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse. Mají spolu syna Andrease.