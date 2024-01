Hana Reinders Mašlíková se rozvádí. Není možné spolu dál zůstávat, říká

„Uvědomila jsem si, že po půl roce už je čas jít s pravdou ven. Většina z vás, co mě pravidelně sledujete, jste se mě delší dobu ptali, jestli s manželem spolu ještě jsme, protože jste ho přestali u mě na profilu vídat a viděli jste, že už i dovolené trávíme odděleně. Omlouvám se, že jsem to nepřiznala dřív, ale tohle opravdu není věc, na kterou by byl člověk pyšný a chtěl to hlásat do světa. Je to pro mě obrovská životní prohra,“ napsala Hana Reinders Mašlíková v úterý večer na Instagram.

S manželem Reném Reindersem byli v roce 2020 kvůli neshodám rok od sebe a poté se k sobě znovu vrátili. „Nelituji toho, naopak jsem ráda, že jsme ještě zkusili znovu zabojovat a udrželi jsme rodinu další dva roky,“ vysvětluje.

„Bohužel, poslední rok jsme už opět nebyli šťastní, dohadovali se, oba jsme měli jiné představy o životě, trápili jsme se. Poslední půl rok se mi psychika začala už i dost odrážet na mém zdraví. Nakonec jsme v létě došli k závěru, že už opravdu není možné spolu dál zůstávat a bude lepší, aby se naše cesty podruhé a definitivně rozešly a my zůstali už jen rodiči našeho úžasňáka Andreáska,“ píše realitní makléřka.

Rozvod začali s manželem řešit loni na podzim. „Oba se snažíme, abychom ve všem došli k závěru dohodou jako dva rozumní dospělí lidé. Dokonce spolu stále žijeme v jedné domácnosti, snad to neskončí vraždou. Musela jsem to odlehčit. Nechci se k tomu více vyjadřovat, protože není co víc říct,“ dodala.

Hana, tehdy ještě jako Mašlíková, získala v roce 2006 v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse.