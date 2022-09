Talentovaná Paltrowová slaví 50. Živí se i prodejem svíček s vůní vagíny

Gwyneth Paltrowová získala kromě prestižního Oscara i cenu Emmy za výkon v seriálu Glee a také přízeň fanoušků marvelovského filmového universa, které uchvátila jako Pepper Pottsová, sekretářka a později manželka Tonyho Starka, tedy Iron Mana. Americká herečka, která se narodila 27. září 1972, je ale známá také jako propagátorka zdravé výživy a někdy až nevědeckých názorů.

V roce 2008, kdy díky prvnímu dílu Iron Mana zažívala renesanci své kariéry, začala nadšená vegetariánka nejprve vydávat e-mailový newsletter, v němž lidem radila, jak „probudit své vnitřní já“, který se časem proměnil ve webovou stránku Goop.com. Na ní k dávání rad o životě i sexu Paltrowová přidala e-shop, který dnes nabízí kosmetiku, údajně léčivé přípravky, oblečení, nádobí nebo sexuální pomůcky. Hereččinu ezoterickou stánku zpropagoval i Netflix, který v roce 2020 zařadil do nabídky šestidílný pořad Goop Lab (označený kritiky za „výhru pro pseudovědu“), na který loni navázala reality show Sex, láska a goop.

Herečka, která už v minulosti přitáhla nesouhlasné reakce části vědecké komunity svým přístupem ke geneticky modifikovaným potravinám, vzbudila pozornost i receptem na to, jak s vypořádat s takzvaným „dlouhým covidem“. Začátkem loňského roku na potíže, které se u ní projevily „dlouhotrvající únavou a jakoby zamlženým mozkem“, doporučila léčbu, která zahrnovala „ketogenní a rostlinnou“ stravu bez cukru a alkoholu, ranní půst do 11 hodin a infrasaunu. Její rady ovšem vzbudily kritiku ze strany lékařských expertů. „Musíme vycházet z vědeckého poznání... Influenceři, kteří používají sociální média, by se měli chovat zodpovědně,“ reagoval například britský profesor Stephen Powis.

Gwyneth Paltrowová slaví 50. narozeniny fotkou v plavkách na sociálních sítích (září 2022)

Paltrowová v šíření svých, od vědy často značně odchýlených, rad pokračuje, třeba i na svém kanálu na YouTube. V posledních letech ostatně utlumila své herecké aktivity. Jak řekla v prosinci 2020 v rozhlasovém interview, už po překvapivém zisku Oscara si prý uvědomila, že „vlastně hraní až tak nemiluje“. „Nebylo to tak, že bych si myslela, že to nemá cenu dělat, ale tak nějak jsem si říkala: ‚No a kdo teď mám být?‘ Jakože, k čemu směřuju?“ řekla také Paltrowová, které na filmování nejvíc vadí dlouhé odtržení od rodinného zázemí. Být šest měsíců sama v hotelových pokojích, to prostě nejsem já,“ svěřila se herečka, který je podle svých slov „domácí typ“.

Strasti hereckého povolání a showbyznysu vůbec ale rodačka z Los Angeles znala víc než dobře od mládí. Její otec Bruce Paltrow (rodina s židovskými kořeny se původně jmenovala Paltrowitzova a do Ameriky přišla z Ruska) se prosadil jako televizní producent a režisér, matka Blythe Dannerová hrála na Brodwayi, ve filmech Woody Allena a později třeba v úspěšných seriálech jako Will a Grace nebo Huff. Gwyneth, jejímž kmotrem je slavný Steven Spielberg, sice původně studovala dějiny umění, nakonec ale dala přednost hraní. Před kamerou se poprvé objevila v malé roli v jednom otcově televizním filmu v roce 1989, o rok později debutovala na jevišti na divadelním festivalu v Massachusetts.

Ještě před dvacetinami měla na kontě roli v muzikálu Křik s Johnem Travoltou nebo Spilebergově hraném Hookovi, v peterpanovském příběhu si zahrála mladou Wendy. Výrazněji na sebe upozornila teprve vedlejší rolí v thrilleru Sedm (1995), při jehož natáčení se seznámila s hollywoodským krasavcem Bradem Pittem, s kterým pak až do roku 1997 tvořili pár. Do konce 90. let si zahrála také Emmu v adaptaci románu Jane Austenová, největší úspěch jí ale přinesla pětice filmů, které přišly do kin v roce 1998: Dokonalá vražda, Krevní pouto, Srdcová sedma, Velké naděje a Zamilovaný Shakespeare.

Bývalí partneři: Gwyneth Paltrowová a Brad Pitt v 90. letech

Poslední z nich Paltrowové nečekaně vynesl Oscara za hlavní ženskou roli. Za hlavní favoritku přitom tehdy všichni považovali Cate Blanchettovou, která ztvárnila titulní roli v Královně Alžbětě. „Vzpomínám si na rok, kdy Gwyneth Paltrowová vyhrála nad tou skvělou herečkou z filmu Hlavní nádraží, Fernandou Montenegrovou. Tehdy jsem si jen řekla: ‚Cože? To přece nedává žádný smysl‘,“ vzpomínala před dvěma lety jiná herecká hvězda Glenn Closeová na největší překvapení oscarového ceremoniálu v březnu 1999. Jisté přitom je, že od té doby se Paltrowová podobnému úspěchu kritiky moc často nepřiblížila.

V pooscarové dekádě hrála Gwyneth Paltrowová v mnoha průměrných filmech, ze kterých vyniká snad jen Taková zvláštní rodinka režiséra Wese Andersona, zároveň to ale vypadalo, že se konečně usadila. Po vztazích s Pittem a Benem Affleckem se v říjnu 2002 dala dohromady se zpěvákem kapely Coldplay Chrisem Martinem. V prosinci následujícího roku se vzali a v květnu 2004 se jim narodila dcera Apple, ke které o necelé dva roky později přibyl syn Moses. Patrowová se v té době snažila naplno užít mateřství. „Myslím, že v příštím roce – a možná i déle – toho moc neudělám,“ prohlásila v lednu 2006, tři měsíce před druhým porodem.

Manželství s Martinem je ale dnes už minulostí, na začátku roku 2014 se po deseti letech manželství rozešli a v létě 2016 se definitivně rozvedli. V té době už Paltrowová začala se svým projektem Goop a v rozhovorech s nadšením popisovala svou dietu, tvořenou borůvkovým a jablkovým pyré a čerstvě připravenou a rozmixovanou kořenovou zeleninu, špenátem a brokolicí, i pravidelné cvičení. Herečka, kterou rok před rozchodem s Martinem vyhlásil časopis People za nejkrásnější ženu světa, se podruhé vdala v roce 2018 za producenta Brada Falchuka, mimo jiné autora seriálu Glee, ve kterém měla malou roli učitelky Holly Hollidayové.