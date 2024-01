Během natáčení Přátel nebyl šťastný, řekl Perryho kamarád Clooney

George Clooney se rozpovídal o svém dlouholetém příteli Perrym a jeho předčasné a tragické smrti. Vzpomínal, jak mladý herec toužil po roli v seriálu Přátelé a po slávě, kterou to s sebou ponese. A jak věřil, že po splnění tohoto snu bude konečně šťastný. „Nebyl šťastný. Nepřineslo mu to radost, štěstí ani klid,“ řekl Clooney.

„Poznal jsem Matta, když mu bylo šestnáct let. Hrávali jsme spolu padel (kombinace squashe a tenisu – pozn. red.). Byl asi o deset let mladší než já. A byl to skvělý, vtipný, zábavný, veselý kluk,“ řekl Clooney.

„Jediné, co nám říkal, bylo: Chci se dostat do sitcomu. Chci se dostat do normálního sitcomu a byl bych nejšťastnější člověk na světě. A on se dostal do jednoho z nejlepších vůbec,“ řekl Clooney.

Clooney a Perry se proslavili ve stejnou dobu. Clooneyho seriál Pohotovost i Perryho Přátelé debutovaly v roce 1994, oba se vysílaly ve čtvrtek večer. V jednom díle Přátel se Clooney ve své roli z Pohotovosti objevil.

„Věděli jsme jen, že není šťastný, ale netušil jsem, že bere až dvanáct vicodinů denně, a všechny ty věci, o kterých později mluvil,“ dodal Clooney s odkazem na Perryho knihu Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih z roku 2022.

„Jenom to dokazuje, že peníze a všechny tyhle věci vám automaticky nepřinesou štěstí. Musíte být spokojeni sami se sebou a se svým životem,“ dodal Clooney.

Matthew Perry zemřel 29. října 2023 ve svém domě ve vířivce. Pitva následně prokázal, že požil velké množství ketaminu, kterým léčil své deprese a úzkosti. Ve své knize popisoval, jak si ohromným množstvím léků na předpis a alkoholu zničil zdraví a že požívání dalších léků by ho stálo život.