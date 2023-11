Perry odmítl hrát nevěrného Chandlera. Fanoušci by mi to neodpustili, řekl

Chandler Bing měl být původně zapleten do skandálu, při kterém by podvedl svoji manželku Monicu Gellerovou. Tak zněl scénář epizody, která v anglickém originále nese název The One in Vegas: Part 1. Zde se objevuje epizodní postava hotelové pokojské, která Chandlera obsluhuje v hotelu poté, co se s Monicou pohádal.

„Chandler a Monica se měli ve Vegas rozhádat kvůli tomu, že ona zašla na oběd se svým bývalým partnerem Richardem. Ve scénáři stálo, že Chandler si objedná hotelovou službu, já mu ji přinesu, začneme si povídat a smát se spolu a Chandler se mnou nakonec Monicu podvede,“ vysvětluje Lisa Cashová, která postavu pokojské měla hrát.

„Měli jsme to už nacvičené a připravené. Ale ten den, kdy se mělo točit před publikem, prý Matthew zašel za scénáristy a prohlásil, že nevěru by fanoušci Chandlerovi nikdy neodpustili. A nejspíš měl pravdu,“ dodává.

Matthew Perry a Courteney Coxová v seriálu Přátelé

Scéna s nevěrou byla tedy na přání Perryho ze scénáře nakonec vyřazena a role pokojské spolu s ní. Lisa Cashová se ovšem později v seriálu objevila i tak, a to jako letuška v letadle, kterým cestovali Ross a Rachel.

Herečka zpětně uvádí, že se k ní Matthew Perry choval velice přátelsky a omluvil se jí za to, že kvůli němu přišla o práci. Dnes souhlasí s tím, že vyřadit scénu s nevěrou na radu herce bylo od scénáristů stoprocentně správné rozhodnutí.

Seriál o šestici mladých přátel z New Yorku byl původně vysílán v letech 1994 až 2004, ale pro svou popularitu se v televizích objevuje dodnes.

Představitel Chandlera zemřel 28. října 2023 ve věku 54 let, utopil se ve svém domě ve vířivce. Na místě tragické události se nenašly drogy, podíl na smrti herce nemá nikdo další. Některé zpravodajské servery spekulují o tom, že příčinou úmrtí byl infarkt. Perry celoživotně bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.

Pohřeb herce se konal v Los Angeles, v úzkém kruhu rodiny a známých. Na poslední rozloučení na hřbitov Forest Lawn Memorial Park nedaleko studií Warner Bros. dorazili i jeho kolegové ze seriálu.

