Herec Gene Hackman se po letech ukázal na veřejnosti

Herce v důchodu doposud fotografové nechali na zaslouženém odpočinku. Nyní ho poprvé po letech vyfotili v Novém Mexiku. Gene Hackman, který na konci ledna oslavil 93. narozeniny, vypadá být adekvátně svému věku v dobré kondici a dokonce ho zahlédli, jak na svém ranči pracoval s lopatou na zahradě.

Hackman má na svém kontě desítky filmů, včetně hitů jako Dobrodružství Poseidonu, Rozhovor, 700 mil v sedle, Superman, Sedm neohrožených, Bez východiska, Geronimo, Firma, Absolutní moc nebo Nepřítel státu. Během své více než padesátileté kariéry dostal dva Oscary, jednoho za film Francouzská spojka a druhého za western Nesmiřitelní. Na tři další tyto prestižní filmařské ceny byl nominován.

Gene Hackman (Santa Fe, 11. března 2023)

V létě 2004 v rozhovoru s Larrym Kingem herec oznámil, že nemá připravené žádné nové filmové projekty a věří, že jeho herecká kariéra je u konce. O několik let později potvrdil svůj odchod do důchodu. I když se hraní od roku 2004 nevěnoval aktivně, namluvil několik dokumentů.

Když se herce v roce 2011 v rozhovoru pro magazín GQ zeptali, jestli by někdy odešel z důchodu a natočil ještě jeden film, odpověděl: „Možná, kdybych to mohl udělat ve svém vlastním domě, aniž by něco rušili a jen s jedním nebo dvěma lidmi.“

Spekulovalo se, že za jeho odchodem do penze je jeho manželství, snaha se usadit a věnovat rodině. On sám později přiznal, že to ve skutečnosti souviselo se spoustou zdravotních problémů, kterým tajně čelil. Skončil s herectvím kvůli velkému stresu, který prožíval a který se stal příliš nezvládnutelným poté, co začal mít problémy se srdcem.