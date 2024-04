Gena Hackmana po dvaceti letech vyfotili s manželkou na veřejnosti

Dvojnásobný držitel Oscara se na fotkách drží své manželky za paži, aby udžel rovnováhu. Herec měl zelené kalhoty, károvanou košili, šedou vestu a kšiltovku, při chůzi si pomáhal také hůlkou.

Manželé se spolu naposledy ukázali před 21 lety na Glóbech, kde Gene Hackman získal cenu Cecila B. DeMillea za celoživotní přínos filmu.

Jeho poslední role byla po boku Raye Romana a Christine Baranski v komedii Starosti starosty z roku 2004. Stejný rok v červenci udělal rozhovor s Larrym Kingem, kde oznámil, že již nemá žádné nové filmové projekty a jeho herecká kariéra je u konce. Později svůj odchod do důchodu potvrdil, a to při propagaci svého třetího románu Escape From Andersonville v roce 2008.

Gene Hackman a Betsy Arakawa (Santa Fe, 28. března 2024)

„Nepořádal jsem žádnou tiskovou konferenci, abych oznámil svůj odchod do důchodu, ale ano, už hrát nebudu. Během posledních pár let mi radili, ať to neříkám, v případě, že by se naskytla nějaká výjimečná role, ale opravdu už hrát nechci,“ prozradil agentuře Reuters. S tím, že dává přednost psaní.

„Vlastně se mi líbí ta samota. V některých ohledech je to podobné jako herectví, ale je to soukromější a mám pocit, že mám větší kontrolu nad tím, co se snažím říkat a dělat. V herectví a filmu je vždy kompromis, pracujete s tolika lidmi a každý má svůj názor. Psaní se mi libí více než hraní. Je to pro mě uvolňující a uklidňuje mě to,“ vysvětlil svou vášeň pro psaní románů.

Hackman má za sebou několik desítek rolí ve filmech, včetně hitů jako Dobrodružství Poseidonu, Rozhovor, 700 mil v sedle, Superman, Sedm neohrožených, Bez východiska, Geronimo, Firma, Absolutní moc nebo Nepřítel státu. Během své, více než padesátileté kariéry, dostal dva Oscary, jednoho za film Francouzská spojka a druhého za western Nesmiřitelní. Na tři další ceny byl nominován.