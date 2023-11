Moje urputnost mi škodila. Chili z MasterChefa o Vietnamu, samotě i vaření

V nedávném rozhovoru pro Kubelík show jste se měla charakterizovat pěti slovy. Řekla jste je ovšem ve vietnamštině. Co by znamenala česky?

Velmi temperamentní dívka. Říkali mi to odmalička a nemysleli to zrovna jako pochvalu, v podstatě taková trošku odrzlá. Zatímco ideální vietnamská žena by měla být něžná a benevolentní, to já jsem nikdy nebyla. Já jsem byla vždycky strašný rebel.

Co by vietnamští rodiče opravdu nepřekousli, zvlášť u dívek, to je drzost. Může být klidně trochu nešikovná v kuchyni, ale stůj co stůj musí projevovat respekt a být slušná.