Dělat ve večerce už není náš životní styl. Vietnamec otevřeně o mladé generaci

Představil jste se mi jako Honza. To je záměr, abych se necítil blbě, že vaše jméno komolím?

Honzo mi říkají odmala. Podepisoval jsem se tak i do žákajdy ve škole, stalo se to postupně součástí mojí identity a každý mě tak zná. I když samozřejmě ve skutečnosti jsem Cuong. Mám tři jména, což je pro lidi složité.