Cvičením nezhubla. Lži mohou vést k anorexii, říká Monika Štiková o dceři

„Dvě fakt horor věci, kterým nemůžu uvěřit. ČT se snížila k tomu, že ve svých pořadech má Vémolu. A další, že vážně někdo uvěřil, že Charlotty fotka její postavy je pravá,“ napsala Monika Štiková Binias na Instagram.

„Přijde mi totálně nefér tvrdit, že držím dietu a cvičím, když pravda je taková, že mám podvázaný žaludek. A pak si dávám na sítě pravidelně fotky postavy někoho jiného,“ pokračuje máma Charlotte Štikové.

„Tyto lži mohou vést u mnoha dívek a žen k anorexii. A proto je fér napsat pravdu, jak to dcera má s hubnutím. To je celé,“ dodala.

Charlotte Štiková v listopadu prohlásila, že se snaží pětkrát týdně chodit cvičit a denně chodí na procházky se psy. „Začala jsem hubnout hlavně proto, že jsem měla zdravotní problémy. Při chůzi a někdy i při sezení mě začalo strašně bolet koleno,“ popsala v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

V bulváru se v minulosti spekulovalo o tom, že Monika Štiková Binias se údajně kdysi snažila svádět Charlottina dlouholetého partnera Ivka.

„Odpouštět se má. Řekla jsem si, že je to moje máma, odpustím jí a půjdeme dál. Každý člověk může udělat chybu. Chci to přejít, neřešit to dál, normálně se bavit a být zadobře,“ řekla Charlotte Štiková, která si loni otevřela vlastní psí školku.

Monika Štiková si v roce 2020 vzala svého o čtyřiadvacet let mladšího partnera, hokejistu Petra Biniase. Svatba byla v Praze na Staroměstské radnici. Dcery podnikatelky a hvězdy reality show se obřadu neúčastnily.

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Svého prvního manžela Michala Štiku poznala Monika Štiková na Silvestra, bylo jí devatenáct let, on byl o tři roky starší, vystudoval hotelovou školu. Na svatební cestě otěhotněla a manželům se narodila Ornella. Pojmenovali ji podle herečky Ornelly Mutti, jíž prý byla Monika v mládí podobná. Tři roky poté se narodila Charlotta, podle jména manželky prezidenta Masaryka. O třetí dítě Monika Štiková dvakrát přišla.

Přes pět let rodina strávila s přestávkami v USA a v Rusku, kde manžel i otec Štikové pracovali pro nadnárodní firmu vyrábějící technické sklo. Monika Štiková si později založila firmu na úklid a hlídání dětí. Několik let pomáhala dceři v kariéře modelky. Pracovala v cestovním ruchu v manželově firmě, která zajišťovala transfery cizinců do hotelů i vlastních apartmá. (Rozhovor s Monikou Štikovou najdete zde)

