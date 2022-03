Získejte krásné paže: zkuste těchto 6 cviků z pohodlí domova

1. cvik

Postavte se do vzpřímeného stoje a činky (lahve s vodou) držte přirozeně podél těla. Potom je s nataženýma rukama zvolna zvedněte do předpažení, jako byste ve vzduchu chtěla napsat tiskací písmeno „V“. Vydržte několik sekund a pomalu spouštějte ruce zpět. Proveďte dvanáct až patnáct opakování.



2. cvik

Ruce pokrčte v loktech, činky držte v úrovni blízko ramen. Pomalu je vytlačte do vzpažení, dokud nebudete mít lokty úplně natažené. V této pozici setrvejte několik sekund. Následně lokty zvolna pokrčte a činky pomalu spouštějte dolů, zpátky na úroveň ramen. Celý cvik opakujte šest až osmkrát.

3. cvik

Položte se břichem na podložku, nohy mějte spojené a rozpažte ruce.

Stáhněte lopatky co nejvíc k sobě a snažte se zvednout ze země současně ruce i nohy.

V této poloze pomalu posuňte ruce do předpažení a zase zpátky.

Pro mnohé může být tento cvik náročnější, takže na sebe nespěchejte. Zopakujte deset až patnáctkrát.

4. cvik

Dělají vám vrásky „netopýří rukávy“? Rozkročte se a mírně předkloňte, kolena jsou pokrčená, záda rovná. Uchopte činky. Pokrčte ruku v lokti, abyste měla rameno rovnoběžně s podložkou. Potom se pomalu narovnejte, druhou ruku přitom nechte odpočívat. Proveďte dvanáct až patnáctkrát na každou stranu.

Kickbacky – stůjte v rovném předklonu, jednoruční činky nebo PET lahve držte v rukou a tahem propněte paže v loktech, vydržte sekundu a spouštějte zpět. Lokty jsou stále na stejném místě, co nejvýše. Dole pouštějte jen do pravého úhlu v lokti.

5. cvik

Tento cvik vám pomůže vytvarovat hezká ramena. Postavte se do vzpřímeného postoje, ruce s činkami visí volně podél těla. Začněte pomalu kroužit rameny, nejprve dozadu cca dvanáct až patnáctkrát a poté dopředu při stejném počtu opakování. Zařaďte vždy tři série po sobě.

6. cvik

Posaďte se nebo postavte, srovnejte záda, zpevněte střed těla, uchopte činku a zvedněte ji nad hlavu do napnutých paží. Nastavte paže do úzké pozice, pokrčte lokty a klesejte s činkou za hlavu, kam až to jde. Udržte úzký úchop a vytlačte činku zpět nad hlavu do propnutých loktů. Opakujte deset až patnáctkrát.