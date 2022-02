Carmen Mayerová: V šestnácti jsem zjistila, že mým otcem je německý důstojník

„Vyrůstala jsem v poválečném období. Na své dětství vzpomínám s láskou a vděkem. Myslím, že pro mé rodiče byla ta doba velice těžká. Ale já to nevnímala. Maminka mluvila španělsky, francouzsky, italsky i německy, ale její čeština byla opravdu specifická. Je pravda, že na malém městě jsme byli asi trochu takovou podivnou rodinou,“ vzpomíná Carmen Mayerová v novém středečním dílu pořadu 13. komnata.

Až ve svých šestnácti letech se Carmen a její starší sestra Aida dozvěděly, že jejich biologickým otcem byl důstojník německého wehrmachtu, který ke konci války padl do zajetí a s největší pravděpodobností zemřel. Carlosovi, který je vychovával, nikdy neřekla o tom, že ví, že není jejím skutečným otcem.

„Na začátek je třeba říct, že vztah rodičů ke mně a k mé sestře byl trošičku odlišný. Aida byla totiž jiná, dalo by se říci hrubšího zrna. Utíkala z domova, měla různé kamarádšofty. Doma se moc nedržela, zatímco já jsem mámě ráda i pomáhala. Jednoho dne jsem se proto maminky zeptala, jestli sestra nemá jiného tatínka než já. A maminka mi řekla, že máme obě jiného biologického tatínka. A tím je Manfred,“ popisuje herečka.

Její matka a německý důstojník se potkali se v roce 1940 v Berlíně. Ona byla sice provdaná za Carlose, ale i po šesti letech bylo manželství bezdětné. Z nového vztahu se jí narodila dcera Aida a o čtyři roky později i Carmen.

Josef Vinklář a Carmen Mayerová (seriál Hříšní lidé města pražského, 1969)

„Vím, že jsem tehdy tu informaci o Manfredovi vzala jako fakt. Nemohu říct, že by mě to vyvedlo z míry. Jen si vzpomínám na svůj vnitřní pocit. Říkala jsem si, že to, že o tom vím, našemu tátovi Carlosovi nesmím nikdy říct, protože by si mohl myslet, že ho mám třeba o to méně ráda. Strašně jsem ho ale zbožňovala,“ říká Mayerová.

Přesto, že se manželé rozvedli, Carlos slíbil, že se o obě děti bude starat, než se jejich otec vrátí z války. „Byl velmi velkorysý. A když skončila válka, Manfred se nevrátil. Krátce po skončení války v Berlíně zemřel. A vychoval nás tatínek,“ vysvětluje herečka.

Carmen si později našla angažmá v královéhradeckém divadle, vdala se za kolegu herce Maxmiliána Hornyše, ale manželství nevyšlo. Po rozvodu se s tříletou dcerou vydala do Prahy, kde nastoupila do Městských divadel pražských.

Tady se potkala s Petrem Kostkou, jehož bývalá manželka zahynula, a tak se Carmen začala starat i o jeho dvě malé dcery. V roce 1972 se s Petrem vzali a později se jim narodila Tereza. Herečka se později pět let starala o svou stárnoucí maminku, jejíž psychický i fyzický stav se rychle zhoršoval. Musela přerušit kariéru a po matčině smrti se jen s obtížemi vracela na jeviště.

Carmen Mayerová je vděčná za svůj naplněný život a velkou rodinu. Má velice pěkný vztah se všemi dcerami, šesti vnoučaty a třemi pravnoučaty. Hraje na několika pražských scénách. Divadle na Vinohradech, Na Fidlovačce i ve Studiu Dva a s dcerou Terezou představení pro dvě herečky v Divadle Kalich.

