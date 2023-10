Calvin Klein žije sedm let s mladším modelem, o vztahu ale nikdy nemluví

Módní návrhář Calvin Klein (80), jehož jméno nese světoznámá značka nejen pánského prádla, byl deset let ženatý s matkou své dcery a potom dvacet let se svou asistentkou. V současnosti je už několik let ve vztahu s o 45 let mladším modelem Kevinem Bakerem (35). Detaily jejich seznámení a vztahu se jim po celou dobu daří držet pod pokličkou.