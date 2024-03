Schwarzenegger dostal kardiostimulátor. Stal jsem se trochu víc strojem, říká

„Minulé pondělí jsem podstoupil operaci, abych se stal trochu víc strojem: Dostal jsem kardiostimulátor,“ řekl Schwarzenegger ve svém podcastu Arnold’s Pump Club s tím, že to nesděluje široké veřejnosti, aby se snad nějak chlubil.

„Už jen to, že jsem vám to všem řekl, je v rozporu s mou výchovou v Rakousku, kde nikdo nikdy nemluvil o zdravotních problémech. Všechno, co se týkalo zdraví, se nechávalo pro sebe. Ale dostal jsem tolik zpráv a e-mailů od lidí, kteří se narodili s bikuspidální aortální chlopní jako já, a říkají mi, že jim povídání o mých operacích výměny chlopně dodalo odvahu a naději, aby se vypořádali se svou vlastní. Když tedy vím, že jít proti svému tajnůstkářskému instinktu a být transparentní lidem pomáhá, jakou mám možnost?“ pokračoval herec.

„Především chci, abyste věděli, že se mi daří skvěle! V pondělí jsem podstoupil operaci a v pátek už jsem byl na velké ekologické akci se svou kamarádkou a kolegyní, fitness bojovnicí Jane Fondovou. Mimochodem, když mluvíme o tom, že cvičení je jediná kouzelná pilulka, která zpomaluje stárnutí, podívejte se na Jane. Je o deset let starší než já, letos jí bude sedmaosmdesát let! Ale hlavně: nikoho by nenapadlo, že jsem týden začal operací,“ sdělil s poděkováním lékařům a sestrám Clevelandské kliniky.

Jane Fondová (březen 2024)

Kardiostimulátor byl podle lékařů už nutný. „Kvůli jizvě po předchozí operaci mám nepravidelný srdeční tep. Bylo to tak už několik let, takže jsem zůstal v kontaktu se svým lékařským týmem a alespoň jednou ročně jsem ho osobně navštívil, abych se podrobil kompletní kontrole a zjistil, jak je na tom mé srdce. Takový je život s vrozeným srdečním problémem. Ale neuslyšíte mě stěžovat si,“ vzkázal Schwarzenegger, který si v roce 2020 nechal v Clevelandu vyměnit aortální chlopeň.

Dva roky předtím podstoupil výměnu plicní chlopně, kterou mu zavedli v dubnu 2018 v Los Angeles.

První výměnu vadné chlopně podstoupil už v roce 1997 v Mexiku. Lékaři to sice nepovažovali tehdy za nezbytně nutné, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je ještě mladý a s ohledem na to, že později by byl zákrok stejně nutný.