Nevychovávejte generaci slabochů a křehotinek, varuje Arnold Schwarzenegger

Bývalý politik a uznávaný herec z akčních filmů se nechal vyzpovídat v pořadu Howarda Sterna, kam přišel propagovat svou novou knihu s názvem Be Useful: Seven Tools for Life (Buďte užiteční: Sedm zásad pro život). Mluvil hlavně o tom, jak je v životě důležité nebát se výzev a nepohodlí, ať už fyzického nebo emočního.

„Žádné zkratky neexistují, je potřeba si všechno odmakat. Lidská mysl se rozvíjí jen v případě velkých výzev,“ prohlásil Arnold Schwarzenegger. „Stát se opravdu silným člověkem, ať už na těle či duchu, lze jen tehdy, pokud máte čemu vzdorovat – pokud v něčem neuspějete, ale přesto se pak znovu zvednete. A čím těžší to pro vás je, tím dál se pak dostanete. Tak to prostě v životě je,“ říká.

Šestasedmdesátiletý kulturista se netají tím, že k jeho celosvětovému úspěchu vedla hrbolatá cesta. „Musíte být schopni přijmout bolest, nepohodlí a útrapy, prostě všechno, co je vám nepříjemné. Čím víc takových věcí zažijete, tím odolnější pak budete a tím víc toho zvládnete. Nic víc v tom není, žádné kouzlo,“ popisuje.

Arnold Schwarzenegger (19. května 1977)

Podle Schwarzeneggera tvořili někdejší americký národ nebojácní lidé, kteří vstávali brzy ráno, čelili náročným problémům, bojovali a snášeli tvrdou dřinu. „Dneska se spousta mladých lidí takovým věcem úplně vyhýbá, ale ve skutečnosti by to člověka mělo přitahovat,“ říká.

„Díky tomuto všemu se naše země přece stala tak skvělou. Tak v tom pokračujme. Nevychovávejte generaci slabochů a křehotinek, nechraňme je tak moc přehnaně. Ať se děti učí odolnosti, a věnují se sportům a studiu. Ať vynakládají větší úsilí a ať si občas také zažijí na vlastní kůži něco nepříjemného,“ vyzývá herec, který jde příkladem. Každé ráno chodí celoživotně posilovat a cvičit, a to už od dětství. „Člověk pak ze sebe má dobrý pocit, ať už se následně pustí do čehokoliv,“ dodává.