Zemřel bratr Madonny, roky žil na ulici jako bezdomovec alkoholik

Zpěvačka Madonna, občanským jménem Madonna Louise Cicconeová, pochází ze sedmi sourozenců. Anthony z nich byl nejstarší.

„Znal jsem ho od patnácti let. A od těch raných let v Michiganu už uběhla spousta času,“ napsal na Instagram Joe Henry, který je manželem Madonniny mladší sestry Melanie Cicconeové.

„Můj švagr Anthony Gerard Ciccone nás včera večer opustil. Anthony byl složitá osobnost. Ale měl jsem ho rád a rozuměl jsem mu asi lépe, než jsem byl někdy ochoten připustit. Problémy však časem mizí a rodina zůstává. Sbohem, bratře. Chci doufat, že Bůh, v něhož věřila tvá matka (a taky ta moje) tě má u sebe a přijal tě,“ dodal.

Anthony Ciccone nebyl během svého života s rodinou dlouhá léta v kontaktu, zejména v době, kdy byl závislý na alkoholu. „V jejich očích jsem úplná nula, nečlověk. Jsem ostuda celé rodiny. Kdybych na ulici umrzl, tak by to moje rodina nejspíš zjistila třeba až za půl roku a bylo by jim to vlastně jedno,“ řekl v roce 2011 britskému bulvárnímu listu Daily Mail. Později se však s příbuznými zase začal stýkat.

Královna popu se mu snažila roky pomoct, ale on to prý často odmítal. Sama říká, že ho podporovala tehdy, když byl ochoten podporu přijmout a zaplatila mu opakovaně odvykací kúry v léčebnách. Anthony Ciccone však pokaždé opět skončil na ulici a žil pod mostem. Jeho zdravotní stav se v posledních měsících výrazně zhoršil.

Madonna v Michiganu, kde její bratr zemřel, vyrůstala. Anthony byl jen o dva roky starší, jako děti k sobě měli velmi blízko.

