Verešová v bolestech. Zpřetrhala jsem si vazy, přiznala modelka

Zastihli jsme vás v kasinu u Prahy. Vás sem přivádí práce?

Ano. Moje značka Aver, kterou jsme tu prezentovali. Měli jsme tu módní přehlídku.

Sama máte zvláštní módní doplněk. Co se stalo?

Jsem tentokrát v pozici návrhářky, takže jsem se nemusela trápit a předvádět. Ani by mi to asi moc nešlo, protože mám úraz lokte a bohužel jsem si na lyžích zpřetrhala vazy.

Říkala jste mi, že to bylo na zledovatělé sjezdovce. Co konkrétně se přihodilo?

Narazil do mě jiný, polský lyžař. Účastník zájezdu. (smích) Bohužel jsem spadla a odnesla to ruka.

Prosvištěl kolem ve smyslu: Pardon, paní a na shledanou?

Ani to ne. On jen fičel dál.

Kasina jsou spojená hodně s devadesátými léty, kdy jste začínala ve světě modelingu. Máte pořád v sobě skrytou vášeň pro devadesátky?

Móda se stále opakuje a mám pocit, že prvky z osmdesátých, devadesátých let jsou momentálně zase hitem. Stále se objevují nějaké styly a mně se líbí, že je to super změna. Možnost šatník zpestřit, oživit i kousky z osmdesátek a devadesátek.

Andrea Verešová s dcerou Vanessou (2022)

Byla jste v devadesátkách zvyklá na něco, co už dneska absolutně doma nemáte? Kus oblečení, parfém?

Teď mě ani nic nenapadá. Ale mám právě z toho období ještě stále nějaké kožené kalhoty, křivák, jako koženou bundu, nějaké pěkné řetězy, zlaté výrazné náušnice. Jsem ráda, že jsem je stále nevyhodila, protože se vrátily do módy.

Musíte ochraňovat svůj šatník před útokem dcery?

No, to určitě. (smích) Ale jsem ráda, že opět tak provětrá kousky, o kterých jsem ani netušila, že jsou stále in a vypadají dobře.

Vzpomenete si, za co jste utratila svoje první vydělané peníze?

Koupila jsem si jen krásný kostýmeček a musím říct, že je dodnes v mém šatníku. Je vidět, že takové nadčasové kousky opravdu vydrží a nevyjdou nikdy z módy.

Ľubomír Paulovič, Andrea Verešová a Václav Upír Krejčí v pohádce Perinbaba a dva světy (2020)

V kinech nedávno bylo pokračování Perinbaby, kde vás diváci mohli vidět. Jaká to bylo zastihnout ještě Juraje Jakubiska v pozici režiséra?

Je to úžasný režisér, samozřejmě velký pojem filmu, a i když už dnes není mezi námi, tak považuju za obrovskou čest, že jsem mohla pod jeho taktovkou hrát. A že mě vůbec oslovil. Miluju pohádky. Perinbaba je součástí mého dětství, takže jsem šťastná, že jsem mohla hrát v jejím pokračováním.

A co jako divačka říkáte na výsledek pokračování?

Je to opravdu magická pohádka, která má mnoho poselství. Rozhodně stojí za to ji vidět.

Žijete vy sama pohádkový život?

Hm… Určitě si žiju to, co si zasloužím. Ale je to asi o tom, jak vnímáme realitu a říká se, že štěstí je opravdu o našem vnitřním rozhodnutí. Takže když chceme být šťastní, tak si to můžeme udělat krásné. Každopádně mám rodinu, děti, práci. Určitě to přináší i stres a starosti, jako má každý jiný člověk.