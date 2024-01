Mladí to teď mají s randěním těžší, míní Andrea Verešová

„Od doby covidu je takový ten trend, že se všechno řeší od počítače a telefonu,“ myslí si Verešová a na svého čtrnáctiletého syna Daniela prozrazuje, že se mu ani nechce chodit ven, a tak ho přemlouvá, aby svoji kamarádku pozval aspoň domů na kakao. „Jsem taková přející matka a jsem velmi šťastná, když jsou i děti šťastné,“ vysvětluje.

Nedávno, když měl její syn dívčí návštěvu, zastihla je, jak syn sedí u počítače, na hlavě má sluchátka a hraje hru. Jeho kamarádka zatím seděla vedle něj a fandila mu. „Snažila jsem se mu vysvětlit, že takto to nefunguje, že to není tak, že by holky bavilo sledovat kluky, jak hrají. Ale on mi vysvětlil, že je to jako sportovní zápas. ‚Mami, ani ty nehraješ fotbal, ale baví tě se dívat…‘ tedy já moc fotbal v televizi nesleduju, ale pochopila jsem ten jejich pohled na věc. Každopádně takhle to s děvčaty nefunguje,“ míní Verešová.

Své šestnáctileté dceři Vanesse s ničím neradí, ale už se jí prý párkrát vyptávala, jestli někoho má nebo jestli nechce někoho pozvat domů. „A ona se na mě vždycky tak ošklivě podívala a vykulila oči,“ vypráví modelka a na závěr podotýká: „Víte, já mám pocit, i když to zní jako takové klišé, že pro nás matky ty děti zůstanou až do šedesáti dětičkami. Vždy to pro mě budou moji mazlíčci a moje malé děti,“ říká slovenská modelka, která se za manželem přestěhovala do Česka.

„Manžel má velkou advokátní kancelář v Plzni, takže to má z Přeštic, kde žijeme, blízko, a já jsem se přizpůsobila,“ vysvětluje.

Na Slovensko se ráda vrací a dostává tam i pracovní příležitosti. Loni si zahrála v pokračování kultovní pohádky Perinbaba režiséra Juraje Jakubiska. „Už jsem měla nějaké menší role i v seriálech, ale tohle je moje první pohádka,“ říká s úsměvem Andrea, která se ve filmové pohádce Perinbaba a dva světy ujala role kněžny, čímž si splnila svůj dávný sen.