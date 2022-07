Andrea Verešová ve Varech přebrala. Věk je znát, přiznává modelka

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Filmový festival v Karlových Varech, to nejsou jenom filmy, ale taky večírky. Prý máte za sebou jeden náročný večer.

Bohužel dnes úplně nejsem ve formě. V tom je trošku cítit věk, že už je regenerace pomalejší. Oslavovali jsme manželovy narozeniny a dodatečně moje, takže to byl takový double. Sice jsem doufala, že to oslavíme až dnes večer, ale přátelé a známí nedali, každý si připíjel, byl hrozně hodný, pobyl s námi chvíli. Takže jsme tomu docela neočekávaně dali! (smích)

Kolikáté narozeniny slavil manžel?

To se už ani neříká, hele v tomhle věku. Já jsem si říkala, že si to každý vygoogluje, najde. Ale myslím, že na to nevypadá. Je fakt ve skvělé formě a chlapi mají výhodu, že jde o charisma a vyzařování, sexappeal. Kolikrát ho máte i v osmdesáti. Třeba George Clooney už je starší, kopec známých herců zraje jako víno. Chlap je opravdu čím dál tím šmrncovnější. V tom máte hroznou výhodu.

Daniel Volopich a Andrea Verešová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

První věc, kterou uděláte ráno, když se na festivalu v Karlových Varech probudíte? Vyberete si outft, nebo se s hrůzou po večírku podíváte, co ulovili paparazzi?

Vypiju půl litru vody a můj beauty komplex, pak si, když můžu, dám nějakou gelovou masku na obličej. Cvičím každé ráno jógu a pět Tibeťanů, co mě udržuje fit a trošku víc ve formě. Takže to je první. Na bulvár ani nekoukám. Ale na vás se určitě ráda podívám, protože jste aspoň seriózní a milí a máte krásné reportáže.

Děkujeme. Kdybyste měla popsat svůj život názvem existujícího filmu, co by to třeba bylo?

Mrazivá vášeň. (smích) Až tak mrazivá není. Nebo Smyslná orchidej! Znáte ten film? Je krásný.

Jaký je podle vás nejhorší trend v oblasti módy a krásy všech dob?

Těžko říct, teď asi nebudu mít úplně inspiraci…

Co třeba perleťové modré stíny až pod obočí, které vídáme ještě i dnes?

Teď jsem si uvědomila jeden z trendů. To úplně vytrhané, skoro nulové obočí. To byl jeden z takových zoufalých trendů. Bohužel některé dámy ho dodržujou ještě dnes, nevím z jakého důvodu. Donatella Versace skoro chodí bez obočí. Asi zůstala věrná svým trendům osmdesátých let. A ty perleťové stíny? Nebývají vždy úplně šťastné, ale nedávno jsem viděla nějaké záběry Kylie Minogue a člověče, té slušely i perleťové stíny! Záleží na člověku.

Co nejhorší si člověk může vzít na sebe?

Řekla bych, že i taková disko koule bude trapas. Ale podívej se, jsem modelka a musím vynést každý model. Předváděla jsem tady na přehlídce Zuzany Lešák Černé a musím říct, že osmdesátky se vrací a docela se v tom cítím fajn. Je to pohodlné. (smích)