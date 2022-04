Alžběta II. slaví 96. narozeniny. Dostala vlastní panenku Barbie

Hlavní milníky v životě Alžběty II. Královna Alžběta II. (Londýn, 18. prosince 2012) 21. dubna 1926 – Narozena v Londýně.

Narozena v Londýně. 12. prosince 1936 – Stala se následnicí trůnu po nečekané abdikaci krále Edwarda VIII. kvůli rozhodnutí oženit se s rozvedenou ženou. Na trůn nastupuje Alžbětin otec jako Jiří VI.

Stala se následnicí trůnu po nečekané abdikaci krále Edwarda VIII. kvůli rozhodnutí oženit se s rozvedenou ženou. Na trůn nastupuje Alžbětin otec jako Jiří VI. 20. listopadu 1947 – Provdala se za vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena, poručíka námořnictva původem z Řecka.

Provdala se za vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena, poručíka námořnictva původem z Řecka. 14. listopadu 1948 – Narodil se jí první syn Charles. Královský pár měl později ještě tři další děti: Annu, Andrewa a Edwarda.

Narodil se jí první syn Charles. Královský pár měl později ještě tři další děti: Annu, Andrewa a Edwarda. 6. února 1952 – Ve věku 25 let nastoupila na trůn po smrti svého otce Jiřího VI., který zemřel na rakovinu plic ve věku 56 let. Její korunovace ve Westminsterském opatství se uskutečnila 2. června 1953 .

Ve věku 25 let nastoupila na trůn po smrti svého otce Jiřího VI., který zemřel na rakovinu plic ve věku 56 let. Její korunovace ve Westminsterském opatství se uskutečnila . 1982 – Poprvé za 450 let se britský panovník, hlava anglikánské církve, setkává s hlavou římskokatolické církve, papežem Janem Pavlem II. Královna též vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy.

Poprvé za 450 let se britský panovník, hlava anglikánské církve, setkává s hlavou římskokatolické církve, papežem Janem Pavlem II. Královna též vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy. 1992 – Podle královny „annus horribilis“. Tři z jejích dětí opustily své protějšky a hrad Windsor zachvátil ničivý požár.

Podle královny „annus horribilis“. Tři z jejích dětí opustily své protějšky a hrad Windsor zachvátil ničivý požár. 1994 – Historická návštěva královny Alžběty II. v Rusku.

Historická návštěva královny Alžběty II. v Rusku. 31. srpna 1997 – Královna byla kritizována za svou zdrženlivou reakci, v rozporu s emocemi národa, po smrti oblíbené princezny Diany.

Královna byla kritizována za svou zdrženlivou reakci, v rozporu s emocemi národa, po smrti oblíbené princezny Diany. 6. února 2002 – Zlaté jubileum. Devátého února umírá sestra Alžběty II., princezna Margaret, ve věku 71 let, 30. března umírá královna Alžběta, královna matka.

Zlaté jubileum. Devátého února umírá sestra Alžběty II., princezna Margaret, ve věku 71 let, 30. března umírá královna Alžběta, královna matka. 6. února 2012 – Diamantové jubileum. Královna zahajuje letní olympijské hry.

Diamantové jubileum. Královna zahajuje letní olympijské hry. 9. září 2015 – Stala se nejdéle vládnoucím panovníkem na britském trůnu v dějinách.

Stala se nejdéle vládnoucím panovníkem na britském trůnu v dějinách. 9. dubna 2021 – Ve věku 99 let zemřel její milovaný choť, princ Philip.

Ve věku 99 let zemřel její milovaný choť, princ Philip. 6. února 2022 – Dosáhla platinového jubilea (70 let na trůnu), které se bude slavit na začátku června.