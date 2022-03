Královna Alžběta II. už zřejmě nebude žít v Buckinghamském paláci

Britská královna má několik domovů. Kromě Buckinghamského paláce či hradu Windsor tráví svátky a prázdniny na panství Sandringham, ráda vyjíždí na skotský zámek Balmoral.

Podle listu Sunday Times je nepravděpodobné, že by se panovnice, která nedávno oslavila sedmdesát let na trůnu, někdy natrvalo vrátila do nejslavnějšího londýnského sídla. Mluvčí Buckinghamského paláce nicméně zprávy nekomentoval.

Královna pokračuje v plnění oficiálních povinností online z hradu Windsor, který je vzdálený asi třicet tři kilometrů od Londýna. Alžběta II. na hradě přijímá také návštěvy. Na prvním osobním setkání po nedávném překonání covidu se sešla s kanadským premiérem Justinem Trudeauem.

Britská královna Alžběta II. a kanadský premiér Justin Trudeau (Windsor, 7. února 2022)

Když před šesti lety dvůr oznámil, že Buckinghamský palác projde dlouhotrvající rekonstrukcí, která bude stát v přepočtu kolem jedenácti miliard korun, královna měla v sídle zůstat i během oprav. Změnilo se to po vypuknutí koronavirové pandemie. Podle médií se nyní cítí pohodlněji na hradě, kde žila s princem Philipem až do jeho smrti loni v dubnu.

Královna by ale měla vyjíždět do Londýna. Už 14. března zřejmě navštíví bohoslužbu u příležitosti Dne Commonwealthu. Ve Westminsterském opatství se má také na konci měsíce sloužit bohoslužba za prince Philipa. V létě by pak měla panovnice na balkonu Buckinghamského paláce sledovat každoroční přehlídku Trooping the Color, což jsou červnové oslavy jejích narozenin.

