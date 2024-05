Dnes se pije kafe, dříve se stejně často šňupal kokain, vzpomíná Alec Baldwin

„Moc o tom nemluvím. Jen tu a tam, když to zrovna dává smysl,“ řekl Alec Baldwin v podcastu Our Way při rozhovoru s moderátory Paulem Ankou a Skipem Bronsonem. „Teď jsem čistý už 39 let. Skončil jsem s tím po dvou letech přesně 23. února 1985,“ vzpomíná.

Všechno začalo v roce 1983, kdy se přestěhoval z New Yorku do Los Angeles a závislost postupně ovládla jeho každodenní život. „Měl jsem ‚bílý problém‚ den co den po celé dva roky. Mám pocit, že kdyby se všechen ten kokain spojil do jedné lajny, tak to vydá odsud až k Saturnu a ještě na jeden prstenec,“ vtipkuje už dnes. „Kokain byl totiž tehdy něco jako dneska kafe. Dělali to všichni a to od rána do večera.“

Alec Baldwin (1990)

Když se vypořádal s drogami, místo kokainu začal s alkoholem. „Protože jsem přestal brát drogy, začal jsem o to víc pít, což je podle všeho běžný jev,“ vypráví Baldwin s tím, že nakonec se vzdal i této závislosti. Přiznal ale, že po popíjení se mu doteď stýská. „Drogy mi nechybí vůbec, ale pití ano. Pití mě bavilo víc.“

Na dotaz, čím nahradil drody a alkohol herec odpověděl, že v současnosti rád hluboce medituje. V domě, kde s ním kromě manželky Hilarie žije také sedm jeho dětí, je podle něj však velmi těžké získat pro sebe alespoň chvíli klidu.

Aleca Baldwina čeká v červenci soud za neúmyslné zabití kameramanky, ke kterému došlo při natáčení westernu Rust. Herec tvrdí, že nezmáčkl spoušť a nebyl si ani vědom toho, že je zbraň nabitá. Zároveň při incidentu zranil i režiséra Joela Souzu, ten však incident přežil.