Případ kokainu ve Sněmovně je první. Policie tam nikdy předtím drogy neřešila

Server Seznam Zprávy ve středu napsal, že policejní ochranná služba sněmovny objevila na přelomu loňského a předloňského roku na pánské toaletě papírek se zbytky kokainu. Vedení služby případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo.

„Považujeme za nezbytné opětovně zopakovat, že v tomto případě nešlo o nález drog, nýbrž o nález papírku, na kterém se až následným stěrem z něj potvrdila dřívější přítomnost kokainu. Ani po této události a ani v minulosti jsme žádné drogy na půdě Poslanecké sněmovny nenalezli,“ zdůraznil Procházka.

Ke kritice politiků ohledně toho, že policisté je o dané situaci neinformovali, mluvčí sdělil, že spolupráci s orgány veřejné správy upravuje přímo zákon o Policii ČR, zejména jeho paragrafy 14 a 15. Ty stanoví, že policie v rámci spolupráce upozorňuje orgány veřejné správy „na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti“.

„Ochranná služba by vždy informovala příslušného zástupce Poslanecké sněmovny – vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny – o mimořádných událostech, které mají přímý vztah k ohrožení bezpečnosti ať už samotného objektu, nebo osob, které se v něm zdržují,“ vysvětlil Procházka.

„Mezi takové situace by jistě patřil například nález nebezpečného předmětu, neoprávněné vniknutí do budovy a podobně,“ pokračoval. „Stejně tak by bylo možné chápat i situaci, kdy by se ochranná služba během tohoto večera – nebo kdykoliv jindy – setkala s člověkem, který jeví známky ovlivnění návykovou látkou. Takový případ bychom pochopitelně řešili, jelikož by takový člověk mohl být potenciálně nebezpečný pro sebe nebo své okolí. K takové situaci však nedošlo,“ dodal.

Zmínil také, že s vedoucím sněmovní kanceláře Martinem Plíškem ve čtvrtek jednal ředitel ochranné služby Jiří Komorous, jeho náměstek i vedoucí odboru ochrany objektů zvláštního významu.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v pátek na plénu označila za nepřijatelné, že policisté o nálezu kokainu na toaletě ve sněmovní budově neinformovali nikoho z vedení sněmovny. Sama se o tomto nálezu dozvěděla až začátkem tohoto týdne z dotazu novináře.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš navrhoval, aby se sněmovna kauzou na schůzi zabývala. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl poslancům, že policie v rámci svých postupů nepochybila.