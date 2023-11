Když se doma pohádáme, pláču a žena mě utěšuje, vtipkuje Čuba ze Tří tygrů

Někdo by to označil jako americký sen. Takzvaně od nuly vybudovat divadlo a poskládat soubor z vlastních studentů, který kamkoliv přijede, má plné hlediště. Přitom humor Alberta Čuby, Štěpána Kozuba a dalších není pro každého.

„Spousta lidí ví, co jsou Tři Tygři, a znají je, a to, že jsme schopni vyprodat sál, kamkoliv přijedeme, že lidé jsou nadšeni, to je úspěch,“ říká principál Albert Čuba, pro nějž jsou všechny tyto výsledky přesto teprve jakýmsi startem. „Vypadá to, že jsme došli do cíle, že už není kam jít. Ale naopak, teď jsme vystartovali a cíl je ještě daleko,“ ujišťuje v rozhovoru pro 5plus2.