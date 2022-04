VIDEO: Tři Tygři v květnu vtrhnou do kin s celovečerním filmem

Předposlední český akční hrdina a strážce svého Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro)

a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák) se vydávají na dobrodružnou a strastiplnou cestu za nečekanou výhrou.

Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček a akčních scén jim totiž zkomplikuje nejen Davidův osobitý pohled na svět, ale i mafiánský boss Král, taktéž toužící po milionové výhře.

Hlavní hrdinové však po cestě najdou víc, než sami čekali. První filmový počin Tří Tygrů bude žánrově specifická podívaná – nebude v něm samozřejmě chybět humor, který je pro partu z Divadla Mír charakteristický, ale také akční bojové scény, napětí a láska.

„Natočit film jsme chtěli už ve chvíli, kdy se Divadlo Mír zakládalo, tedy před více než pěti lety. Není to tak, že jsme nejprve uspěli v divadle, pak v onlinu a najednou nás napadlo, že bychom mohli zkusit i film. Bylo to naopak. Od začátku jsme věděli, že do filmového světa chceme vkročit. To ostatní byly jednotlivé milníky na cestě k jednoznačně vytyčenému cíli,“ svěřil se zakladatel Tří Tygrů, autor scénáře, herec a principál Divadla Mír Albert Čuba.

Ač jsou Tři Tygři známí především díky svým improvizačním kouskům, scénář k filmu byl pevně daný.

„Na place se improvizovalo minimálně, pouze v jednotlivostech. V zásadě je film natočen přesně podle scénáře,“ dodal Čuba. Premiéru bude mít film 26. května 2022.