Vždy jsem chtěl přicházet věcem na kloub, říká hvězda Zlaté labutě Vacula

Vím, že ráno míváte trénink boxu. Stihl jste ho dneska?

Dnes jsem měl trénink jen tak podomácku laděný. Boxovat jsem nebyl, protože mám pohmožděné zápěstí.

Říkáte, že boxujete ráno, abyste měl to nejtěžší pro celý den za sebou. Dneska jste tedy neboxoval, tak snad tím nejobtížnějším nebude náš rozhovor.

Tak to se uvidí. (směje se) Ale před chvílí jsem si psal deník, tak to „nejtěžší“ snad už za sebou mám...