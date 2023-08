Už na prvním rande jsme věděli, že je to vážné, říkají Vacula a Besky

KDY JSEM POCÍTIL/A, ŽE JE TO MEZI NÁMI VÁŽNÉ

Adam: Na prvním rande.

Veronika: Když jsem seděla naproti němu na prvním rande.

V ČEM SE NIKDY NESHODNEME

Adam: Že je v létě lepší spát s otevřeným oknem.

Veronika: Že jeho nabíječka na iPhone je i moje.

JAK BY VYPADAL IDEÁLNÍ DEN, KTERÝ BY BYL JEN NÁŠ

Adam: Na safari v Africe!

Veronika: Byli bychom sami celý den na chatě v přírodě, s nějakými dobrými filmy, jídlem a hrami. Lehké nicnedělání.

ČÍM MĚ PARTNEROVA PROFESE OBOHACUJE, CO NA NÍ/NĚM NEJVÍC OBDIVUJI

Adam: Obdivuju, s jakou lehkostí dokáže při své práci zvládat tolik věcí najednou, vypadat u toho dokonale a jakou úžasnou chuť mají její jídla. No a obohacen se cítím, když jsem samozřejmě u příprav těchto pokrmů a všechny je pak můžu schvalovat.

Veronika: Obdivuji na něm asi všechno, protože pro mě bude vždy nepochopitelné, jak Adam dokáže navnímat danou roli, změnit se, mluvit texty, gestikulovat, tvářit se jako někdo jiný, a to vše s lehkostí. Jeho povolání mě učí vnímat umění různými cestami.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Adam: Záchvaty smíchu.

Veronika: Bezmezný smysl pro humor, vzájemná opora, přitažlivost a sdílené hodnoty.

KOMU JSEM SE JAKO PRVNÍMU SVĚŘIL/A O NAŠEM VZTAHU A JAKÁ BYLA REAKCE

Adam: Mojí mladší sestře Vendule a reakce samozřejmě radostná.

Veronika: Asi mámě a ta se těšila se mnou.

FYZICKÝ DETAIL, NA KTERÝ SE NEMOHU VYNADÍVAT

Adam: Její rty.

Veronika: Adamova čelist, zvláště, když ji při přemýšlení zatíná.

ZLOZVYK, KTERÝ U MĚ VYVOLÁVÁ ÚSMĚV

Adam: Samolepicí papírky s jejími poznámkami jsou už pomalu i nad postelí.

Veronika: Někdy nosí kšiltovku i doma.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Adam: Focením a ochutnáváním zákusků pro její novou knihu Pečeme nebesky, která má vyjít v říjnu tohoto roku a na kterou se moc těšíme.

Veronika: Filmy, seriály a různé jiné společné projekty, které nás neustále obklopují. A jelikož Adam se sám nepochlubí, momentálně točí druhou sérii Zlaté labutě a v záři bude v kinech český sci-fi film Bod obnovy, kde si Adam zahrál. Film jsme měli možnost vidět na karlovarském festivalu a je dokonalý!

NA JAKÝ SPOLEČNÝ ZÁŽITEK DO SMRTI NEZAPOMENU

Adam: Den, kdy jsme se neplánovaně octli na ostrově Porquerolles.

Veronika: Nikdy nezapomenu na to, když jsem ho poprvé viděla hrát v divadle. Hluboký zážitek a v podstatě i společný, který každý prožíval jinak.

KDE SE VIDÍME ZA PÁR LET

Adam: Kdo ví? Nejspíš pořád v Praze, ale jednou nohou stále „na cestě“.

Veronika: Spokojeni, spolu.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Adam: „Mais no“ & „Mon bébé de l’amour de la Côte d’Azur“

Veronika: Prosím, zůstaň takový, jaký jsi.