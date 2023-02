Je to sen. Dělám, co mě baví, a ještě za to dostávám zaplaceno, říká Vacula

Ve Zlaté labuti ztvárníte Petra Kučeru. Můžete nám ho trochu přiblížit?

Je to člověk, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci, vizi a sen, který tady realizuje v podobě Zlaté labutě. Přiváží do Prahy ve třicátých letech něco, co tady ještě nikdy nebylo. A baví mě, že je to sen, který plní svědomitě a stejně tak přistupuje k lidem, kteří ve Zlaté labuti pracují.

A co osobní sen Adama Vaculy?

Ten si plním právě teď. Dělám, co mě baví, hraju, a ještě za to dostávám zaplaceno. Jsem za to moc vděčný.

Vy za sebou máte i zahraniční produkce. Jaká byla vaše cesta k nim?

Ta poslední vedla přes covid do Budapeště, kam jsem dojížděl natáčet televizní sérii Jack Ryan, jehož třetí sezona v prosinci odstartovala na Amazon Prime. Na to natáčení často vzpomínám hlavně díky skvělým hercům, jakými byli Nina Hossová, Wendell Pierce, James Cosmo nebo Alex Manvelov – lidé, s kterými jsem tvořili tým i mimo natáčecí plac. Předtím jsem se mihl v marvelovce Falcon a Winter Soldier nebo v seriálu Freud. Jinak cesta ke všem vedla skrze castingy nebo self tapy.

adamvaculla The sweet is never as sweet without the sour @super_mario_photography oblíbit sdílet odpovědět uložit

Procházel jste na zahraniční role nějakou speciální průpravou?

Nic speciálního neprobíhalo. Měl jsem pouze osobního trenéra a trenéra boxu, kterému se ostatně doteď věnuju.

Před začátkem rozhovoru jste mi říkal, že je důležité mít ten herecký blázinec vybalancovaný.

Mě baví, že třeba box je pro mě taková protiváha tomu, co dělám na jevišti nebo před kamerou. Nějakým způsobem je to uzemňující a zocelující věc. Takže to třeba dělám já. Občas do toho fotím. Takže se snažím zároveň pozorovat lidské chování a mít od toho odstup.

Focení se věnujete jak konkrétně?

Je to asi čtyři roky, když jsem si koupil svoji první zrcadlovku na kinofilm a učím se postupně filmy sám i vyvolávat. Mám výstavu od 17. ledna v Divadle pod Palmovkou s názvem Mirrors, která vypráví příběhy mých kolegů, kamarádů, herců v divadle. Jak je znám já, jak jsem je stihl poznat za ty čtyři roky. Vypráví příběhy tady těch herců a ne příběhy jejich postav, které hrajou. Je to taková jejich vizuální intimní zpověď.

Máte krásný hlas, jaký máte vztah k dabingu?

Daboval jsem jenom jednou nebo dvakrát. To byla postava, kterou jsem hrál v zahraničí, tak mi nabídli, jestli bych si ji nechtěl sám předabovat. Bylo to ve Falcon Winter Soldier a v seriálu Freud myslím, který běžel pro německý Netflix.

Neláká vás to?

Jsem tomu otevřený, akorát teď na to není vůbec čas. Nevím, kde bych ho vzal, že bych ho trávil jako spousta mých kolegů ve studiu v dabingu. Ale určitě bych to chtěl víc vyzkoušet.

Řekl byste o sobě, že jste ambiciózní muž?

Učím se to. Mít nějaké ambice. A snažím se mít věci pod kontrolou, spíš být nohama na zemi, než létat ve vzduchu.

Jak vaše postava Petra vychází se svými seriálovými sourozenci?

Právě teď s Irenou, kterou hraje Kristýna Ryška, míň. S Rudolfem, v podání Petra Stacha, bych řekl víc.

Chodil byste do Zlaté labutě nakupovat?

Já nakupuju spíš z pohodlí svého gauče, ale do Labutě bych určitě velmi rád zašel.

Kterým postavám Petr Kučera zasáhne nejvíc do života?

V Petrově relativně poklidném životě nastává drama ve chvíli, kdy u sebe v obchodním domě potkává dívku Báru Veselou, kterou hraje Marta Dancingerová. Ta je pro něj svou bezprostředností neustálým zdrojem různých překvapení a peripetií. Každý jsou z úplně jiného světa.

Marta Dancingerová a Adam Vacula v seriálu Zlatá labuť (2023)

Jak vnímáte dobu, ve které se seriál odehrává?

V mnohém jako inspirující. Zejména v tom, jakým elegantním způsobem lidé mezi sebou komunikovali, respektovali se a jakým způsobem se ctilo určité dekorum a smysl pro detail.

Vaši seriáloví rodiče jsou Petr Kostka a Daniela Kolářová. Jaká to je herecká spolupráce?

Zítra vstanu a opařím se čajem nebo Taková normální rodinka. Sledoval jsem je jako malý kluk a najednou to jsou vaši rodiče. Určitě je to pro mě jedna z těch nejhezčích věcí na celém natáčení.

Je něco, co byste si ze světa Zlaté labuti nejraději odnesl domů?

Baví mě to, jak se Petr obléká. Takže nejspíš jeho obleky.

Co vás nejvíc zaujalo na scénáři, když jste jej dostal poprvé do ruky?

Když jsem poprvé četl scénář, okamžitě mě vtáhl do děje kvůli hlavní dějové lince. V seriálu nebude nouze o kontrastní vztahy, vypjaté situace, boj o lásku, hon za bohatstvím, úspěchem, prestiží ale i každodenní život v době, která měla svůj osobitý punc. Myslím, že tohle vše je směs, kterou by si divák neměl nechat ujít.

Po odvysílání seriálu po vás určitě bude chtít spousta fanynek autogramy. Přijde taky otázka, jestli jste single?

Autogramy rád věnuju každému, kdo bude mít zájem. S tím nemám problém. A to je tak všechno, co bych k tomu řekl. (smích)

Nebojíte se toho, že se pak bude bulvár vrtat ve vašem soukromí?

Myslím, že když k tomu člověk přistupuje férově, tak se to zobrazí i na té druhé straně, jak k tomu bude přistupovat právě bulvár. Takže když je tam určitá míra otevřenosti a vzájemného respektu, tak to půjde.

Co děláte v momentě, kdy jsou vaše sociální baterky vybité?

Buď vezmu foťák, jdu do ulic a fotím, na co mám zrovna náladu, anebo jdu do posilovny a boxuju.