Fešák ze Zlaté labutě. Žil jsem v chaosu, pomohl mi box, říká herec Vacula

Krasavec, fešák, vypracované tělo. To jsou slova, která se teď objevují v titulcích u vašeho jména. Je příjemné číst si takové lichotky, nebo je to drobátko degradující?

Degradující ani ne, spíš to beru jako část toho, co je pro mě důležité. A to je herectví a určitá fyzická disciplína, kterou v této fázi života beru jako její podstatnou součást.

Žil jsem tímhle způsobem dlouho, protože mě inspiroval. Jenže žít takhle dlouhodobě není úplně praktické, a už vůbec ne zdravé. Roky na DAMU si moc nepamatuju, asi tak.