Bude novým Bondem sexy herec Aaron Taylor-Johnson? Britové mají jasno

„Považuji za okouzlující a úžasné, že mě lidé v této roli vidí. Beru to jako velký kompliment,“ řekl Aaron Taylor-Johnson před časem pro magazín Numero.

Podle listu The Sun tvůrci už udělali herci formální nabídku a čekají na jeho odpověď. „Pokud jde o filmovou produkční společnost Eon, když Taylor-Johnson podepíše v nejbližších dnech smlouvu, mohou začít přípravy na velké oznámení,“ uvedl zdroj deníku.

Aaron Taylor-Johnson ve filmu Lovec Kraven (2024)

Filmová producentka bondovek Barbara Broccoliová v minulosti řekla, že vybrat náhradu za Daniela Craiga bude trvat dlouho. Není podle ní jednoduché vybrat nového herce na tak ikonickou roli. Craig hrál agenta Jejího Veličenstva od roku 2006 celkem v pěti filmech: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Není čas zemřít.

Jako o možném Bondovi se uvažovalo i o herci Idrisu Elbovi, který by byl prvním agentem 007 černé pleti. Elba se ovšem rozhodl věnovat krimi dramatu Luther, ve kterém má hlavní roli. „Víte, hodně lidí mluví o nové roli, která začíná písmenem J a končí písmenem B, ale já tenhle chlap nebudu,“ prohlásil herec.

Aaron Taylor-Johnson začal hrát už v dětství. Na kontě má filmy jako Godzilla, Kick-Ass, Nowhere Boy, Albert Nobbs, Anna Karenina nebo smínek Avengers: Age of Ultron. V roce 2016 získal Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon za roli ve filmu Noční zvířata.

Známý je také svým vztahem s režisérkou Sam Taylor-Johnsonovou (57), která režírovala film Padesát odstínů šedi. Bulvár často řešil jejich velký věkový rozdíl. Seznámili se při natáčení filmu Nowhere Boy v roce 2009. V tu dobu bylo herci 18 let a jeho budoucí ženě 42. „Dokázala jsem si počkat až do konce natáčení filmu. V té době jsme spolu ještě ani nebyli,“ řekla v jednom z rozhovorů režisérka s tím, že ale už od prvního dne cítila, že něco mezi nimi je.

Dvojice se vzala v roce 2012 a má spolu dvě dcery Wylda Rae (13) a Romy Hero (11). Režisérka má z prvního manželství s Jayem Joplingem ještě starší dcery Angelicu (26) a Jessie (17).