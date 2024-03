Kristen Stewartová a její snoubenka si před svatbou nechaly zmrazit vajíčka

„Udělaly jsme takové ty opravdu otravné věci jako zmrazení vajíček a podobně. Takže pokud budeme chtít, můžeme,“ řekla Stewartová o plánování rodiny v podcastu Not Skinny But Not Fat.

Ani po třech letech od žádosti o ruku veselku neplánují. „Obě jsme hodně neformální, přestože jsme udělaly tu velkou tradiční věc a řekly: Vezmi si mě! Ty si vezmi mě! Svatbu jsme ale nikdy neplánovaly, protože jsme si říkaly, až to přijde, tak to přijde. Nemáme přesné plány, což nám vyhovuje,“ řekla.

Herečka bude režírovat film a tak se nyní musí soustředit na práci. I proto musí svatba počkat. „Brzy budu režírovat film a musím ho dokončit před svatbou. Musíme všem poslat pozvánky a nechat jim čas na přípravy,“ vysvětlila.

O založení rodiny mluvila herečka i v nedávném rozhovoru pro The Hollywood Reporter. „No, jsem člověk, víte? Myslím, že v určitém okamžiku bych měla mít rodinu. Jako dítě se narodíte, pak najdete druhé a další si uděláte. To všechno mám v plánu,“ řekla se smíchem.

Kristen Stewartová po vztahu s kolegou z Twilightu Robertem Pattinsonem zjistila, že ji přitahují i ženy. V minulosti chodila se zpěvačkou Soko, se svou asistentkou Alicií Cargileovou i hudebnicí St. Vincent či modelkou Stellou Maxwellovou. Se scenáristkou a příležitostnou herečkou Dylan Meyerovou randí od roku 2019.