Bondgirls si kvůli korektnosti neužijí zábavu, míní Britt Eklandová

„Dnes už to nejsou bondgirls (Bondovy holky), ale bondwomen (Bondovy ženy). Mají to s politickou korektností a hnutím MeToo mnohem lepší než my,“ řekla Eklandová.

„Na druhou stranu si nemyslím, že výsledný produkt je tak zábavný, jako byl ten náš. Protože my jsme byly hezké a měly jsme dobrá těla, nesnažily jsme se vypadat sexy, prostě jsme byly. Dnes všichni říkají jenom: Tohle nedělej, protože by to mohlo někoho rozrušit. My jsme nic takového neměly. Prostě jsme tam chodily, vždycky jsme byly v bikinách a všichni ostatní oblečení, což je typické, ale byla to práce a zvládly jsme to,“ prohlásila.

I podmínky na place byly diametrálně odlišné, vzpomíná Eklandová. Hnutí MeToo ji prý překvapilo, protože podobné věci, vůči kterým hnutí vystupuje, se děly ve filmovém průmyslu roky. „Rozhodně jsme neměly to, co mají dnes, jako třeba intimní kouče. Neměly jsme nic, prostě jsme si musely vystačit. A netočilo se ve studiu, ale ve skutečných místnostech a budovách. V té době neexistovaly žádné předpisy,“ dodala.

Herečka prozradila, že roli v bondovce dostala poté, co režisér Albert Broccoli viděl její přednosti ve filmu Rituál z roku 1973. „Samozřejmě že viděl Rituál a řekl: Ó, pěkné kozy, bereme ji. Pak jsem dorazila na natáčení s miminkem a bez poprsí, takže řekl: Musíš víc jíst.“

Jako první označila svou postavu v bondovce za bondwoman Monica Bellucci ve filmu Spectre z roku 2015. Tento termín by podle Ley Seydouxové, která ve filmech o agentovi 007 hraje Madeleine Swannovou, měla přijmout i široká veřejnost.