Jsem příliš sexy. Toužím po partnerovi, ale muži se mě bojí, říká playmate

„Muži mi několikrát řekli, že je trochu děsím. Jsem totiž vysoká a příliš krásná a k tomu mám i silnou a výraznou osobnost,“ svěřila se Elizabeth Marie Chevalierová na Instagramu, kde ji sledují téměř tři miliony lidí.

„S posledním partnerem jsem se rozešla už před šesti měsíci a od té doby jsem sama. Jsem ve skutečnosti moc milá a milující holka. To by však muži zjistili až po nějakém čase, který by se mnou strávili. Někdy je sexy vzhled noční můrou, věřte tomu, nebo ne,“ říká modelka.

„Byla jsem na několika schůzkách, ale někteří muži v mé společnosti ani nemohou mluvit. Nebo se na mě lepí takoví, kteří mě berou jen jako trofej a o žádný vážnější vztah nestojí,“ stěžuje si kráska s tím, že muži, kteří ji sami osloví, jsou většinou velmi nafoukaní a sebestřední.

„Chápu, že mnoho mužů mě nedokáže vnímat jako vážnou známost a slušnou holku, protože se na Instagramu vystavuji převážně nahoře bez nebo v bikinách, ale to je moje práce,“ vysvětluje.

„Randění je pro mě opravdu složité. Byla bych šťastná, kdyby mě s nějakým normálním mužem dali dohromady třeba moji přátelé,“ dodala modelka, která si v příspěvku postěžovala také na to, že ostatní ženy ji berou jako konkurenci, která jim při první příležitosti ukradne jejich partnera.

„To bych rozhodně nikdy neudělala, taková nejsem. Ale ženy se za mými zády moc rády baví o tom, jaká jsem potvora. A to vše jen proto, jak vypadám,“ říká.