Miss Slovensko je Daniela Vojtasová. Není ta nejkrásnější, řekl ředitel soutěže

„Novou Miss Slovensko 2023 se stala Daniela Vojtasová, I. Vicemiss Slovensko je Petra Siváková, II. Miss Slovensko je Sonja Kopčanová, titul Miss Universe Slovakia získala Kinga Puhová,“ napsali organizátoři soutěže krásy na Instagram k fotografii vítězek.

„Krásné, talentované, inteligentní, jednoduše osobnosti! Rozhodla o nich pětiměsíční práce, snaha, dlouhodobá prezentace a porota během finálového galavečera,“ dodali.

Miss Slovensko 2023 se stala třiadvacetiletá Daniela Vojtasová z Dolního Kubína (uprostřed). 1. vicemiss je Petra Siváková ze Šamorína (vpravo), titul 2. vicemiss získala Sonja Kopčanová z Bánské Bystrice (vlevo).

Klasické soutěže krásy podle ředitele soutěže Michaela Kováčika dlouhé roky hledaly a představovaly královny krásy a jsou dlouhodobě spojovány s ideálními mírami. V dnešní době je podle něj však třeba myslet i na subjektivní pohled, protože ideál krásy už prý dnes neexistuje a proto se v letošní Miss Slovensko zaměřili na hledání osobností.

„Tentokrát to není ta nejkrásnější, není to žádná královna krásy. Je to dívka, která svůj titul využije nejlépe,“ řekl Kováčik během finálového večera na pódiu o vítězce.

Daniela Vojtasová studuje na Univerzitě Komenského obor marketingová komunikace. Roky se věnuje tanci, objevila se v několika tanečních a hudebních televizních projektech, mimo jiné například v show Let´s Dance. V uplynulém týdnu získala od akreditovaných novinářů také titul Miss Press. Díky titulu Miss bude reprezentovat Slovensko na Miss World 2024.

Překvapením večera bylo udělení dalšího titulu spojeného se světovou soutěží krásy. Titul a korunku nové Miss Universe Slovakia 2023 získala Kinga Puhová. Ta bude Slovensko reprezentovat na Miss Universe.

Do 27. ročníku soutěže Miss Slovensko se přihlásilo 1 175 dívek.

ANKETA: Líbí se vám vítězka soutěže Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová? Ano 20 %(30 hlasů) Ne 80 %(120 hlasů)

VIDEO: Soustředění Miss Slovensko 2023 ve Vysokých Tatrách: