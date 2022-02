Neměla jsem sexuální, fyzické ani emocionální hranice, říká modelka Hadidová

Bella Hadidová se v podcastu z dílny Victoria’s Secret, která se specializuje převážně na výrobu spodního prádla, rozpovídala o těžkém životním období a prozradila, že se neustále vracela k mužům a ženám, kteří ji zneužívali.

„Začala jsem ztrácet své hranice. Sexuální, fyzické, emocionální. A pak to v jednu chvíli začalo ovlivňovat i moji práci,“ uvedla modelka s tím, že to ji konečně přimělo věci řešit.

Za nezdravými vztahy podle Hadidové stála potřeba všem vyhovět a zalíbit se. Modelka tento vzorec svého chování údajně vysledovala až zpětně do svého dětství. Vyrůstala údajně s pocitem, že je černou ovcí rodiny.

„Vždycky jsem měla pocit, že můj hlas není dostatečně slyšet. Vyrůstala jsem mezi muži, ať už ve vztazích nebo v rodině, kteří mi neustále říkali, že můj hlas je o dost méně důležitý, než ten jejich,“ svěřila se.

„Když jsem v dospívání začínala randit, neměla jsem vyhraněné, kdy bych se měla postavit sama za sebe a kdy by měl být můj hlas slyšet. Velmi intenzivně mě to později ovlivnilo v mých dospělých vztazích, ve kterých jsem se hroutila. Buď jsem bojovala, nebo utekla,“ popsala modelka.

Pomohlo jí až několik změn v životním stylu. „Třeba dát si pauzu od sociálních sítí. Zní to možná jako klišé. Ale když do vás ostatní alespoň chvíli neprojektují své vlastní názory a negativní energii, je to jeden z nejmocnějších nástrojů. A to nejen v současnosti a na internetu,“ míní Hadidová a dodává, že jí pomáhají také terapie, časté meditace a cvičení.