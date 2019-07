První dodávka raket z Ruska. Turecko pořizuje S-400 navzdory spojencům

„V rámci smlouvy první část ruského protivzdušného raketového systému S-400 dorazila 12. července na leteckou základnu Mürted Air Bas,“ uvedlo v oficiálním prohlášení turecké ministerstvo obrany.

Ankara podepsala s Moskvou kontrakt na dodávky protivzdušného systému S-400 za 2,5 miliardy dolarů už v prosinci 2017. Od té doby čelí ostré kritice spojenců z NATO a především Spojených států. Aliance tvrdí, že ruské střely země-vzduch jsou ohrožením, se zbraňovými systémy NATO nejsou kompatibilní a nebude je možné do společné protivzdušné obrany integrovat.

Za hlavní překážku Američané zdůrazňují, že by ruský systém mohl získávat citlivá data o nových bojových letounech F-35, které se v příštích letech stanou standardem vzdušných sil NATO.

Spojené státy opakovaně vyzvaly Turecko, aby od smlouvy s Ruskem odstoupilo. Americké ultimátum pro Turecko vyprší 31. července a zní jasně: buď se vzdáte nákupu protivzdušného systému S-400 z Ruska, nebo končíte v projektu nejmodernějších letounů páté generace F-35, žádný ze stovky objednaných strojů nedostanete a ještě to pocítíte v rámci ekonomických sankcí.

Ty by podle analytiků tvrdě zasáhly několik klíčových firem tureckého obranného sektoru. Nemohly využívat americké součástky a nesměly by svou produkci uplatnit na americkém trhu. Jako člen konsorcia přitom investovala Ankara do programu F-35 více než 1,2 miliardy dolarů.

Pentagon také už počátkem června zastavil výcvik tureckých pilotů na nových letounech, který do té doby probíhal v Arizoně. Kromě dodávek samotných letounů je samozřejmě ohrožena výroba komponentů pro letouny F-35 v Turecku.

Američané si loni nechali vypracovat analýzu, jak dlouho by trvalo turecké výrobní kapacity nahradit a jak by se naplánované dodávky letounů pro další spojence zpozdily. Byly by to až dva roky.

Spojené státy nabídly Turecku několikrát jako náhradu svůj protivzdušný systém Patriot. Ankara ovšem trvá na svém. „Uzavřeli jsme dohodu. Jsme rozhodnutí. Je vyloučeno, že bychom udělali krok zpět,“ zopakoval v posledních týdnech několikrát turecký prezident Erdogan, kterého nepřesvědčila ani nedávná osobní schůzka s Donaldem Trumpem na okraj jednání summitu G20 v Japonsku.