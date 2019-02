První letošní Army test bude na Olympu. Ministr vypsal speciální cenu

Pět disciplín, které dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí mezi profesionály české armády. Shyby (přítahy na hrazdě), sedy-lehy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi.

Army test úterý 5. března 2019

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra

od 8 hodin pro pražské školy a sportovní kluby

od 12 hodin soutěž novinářských dvojic

zájemci - třídy, sportovní oddíly a smíšené novinářské dvojice mohou psát na adresu tajemnik@srdceastit.cz

Army testy probíhají po celé republice už třetí rok a zkusily si je za tu doby stovky dětí a dospělých. Zatím poslední proběhl v listopadu v pražských Stodůlkách. (Psali jsme v reportáži zde)



První letošní zkouška se uskuteční počátkem března v pražské sportovní hale Olymp pod záštitou ministra obrany Lubomíra Metnara. Hlásit se mohou celé třídy pražských základní i středních škol nebo sportovní oddíly. Test nezabere víc jak dvě hodiny.

Metnar navíc pro tentokrát vyhlásil speciální soutěž o „Pohár ministra obrany smíšených novinářských dvojic“.

„Je jedno, jestli členové novinářských týmů budou z televize, rádia či novin. Mají příležitost si na vlastní kůži zkusit, jakou fyzickou kondici musí vojáci mít,“ konstatoval organizátor akce Ludvík Cimburek. Ceny novinářům osobně předá ministr.

Společně s novináři si Army test vyzkouší také náměstci ministra obrany Kateřina Suchoňová a Pavel Beran a několik vrcholových sportovců včetně dvojnásobné účastnice Rallye Dakar a členky Dukly Praha Olgy Roučkové. Ta už patří mezi pravidelné účastnice Army testů.

Hlavním smyslem celé akce je podle organizátorů motivovat děti i dospělé k pohybu a dát příležitost si na vlastní kůži zkusit, jak náročné jsou armádní prověrky, které každoročně podstupují profesionální vojáci.

„Takovým mottem je, že Army test je pro každého,“ dodal Cimburek.

Dívky a chlapci a stejně tak ženy a muži ve všech věkových kategoriích mají přesně dané limity, jaký výkon je takříkajíc „na jedničku“. Každá disciplína se totiž hodnotí známkou 1–3 jako ve škole. Výsledný součet na „vysvědčení“ je pak jasným ukazatelem, jak na tom každý je. Ti nejlepší mají celkové hodnocení pět.

Jednotlivé disciplíny vycházejí z přezkoušení fyzické zdatnosti profesionálních vojáků, které jsou ale pro děti a mládež upraveny. Požadavky se postupně zvyšují až do 18 let, kdy jsou nároky na fyzickou kondici pro muže i ženy v armádě nejvyšší. Muži i ženy od 18 let mají prakticky stejné disciplíny a limity jako vojáci a vojákyně v armádě.

Dospělý muž v kategorii 18 až 30 let tak musí na „jedničku“ zvládnout na hrazdě 12 přítahů, uběhnout za 12 minut 3 kilometry, za minutu dát 52 lehů sedů a 32 kliků za půl minuty.

Každý, kdo testem projde, obdrží na konci od organizátorů dárky. Jedním z nich je náramek v barvě podle toho, jak si vedl. Ten nejcennější bývá obvykle černý.