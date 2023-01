Startuje 21. ročník Zlatého středníku, zájemci se mohou hlásit do března

Registrace do soutěže je již otevřena a poplatek za přihlášení se i přes růst cen nemění.

„Vycházíme vstříc zadavatelům a přihlašovatelům, kteří nám po mnoho let zachovávají loajalitu. Cílem PR Klubu a potažmo soutěže Zlatý středník je posunovat jednotlivé disciplíny komunikace a public relations kupředu a představovat to nejlepší, co v Česku a na Slovensku vzniká,“ uvedl předseda Výkonného výboru PR Klubu Pavel Vlček.

Doplnil, že PR Klub tím chce podpořit to, aby měl co nejširší počet organizací možnost představit své projekty, na které jsou jejich týmy hrdé.

I proto loni během samotného hodnocení poroty vzniklo nové ocenění Grand Prix Projekt roku, které získala kampaň „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ od České asociace pojišťoven ve spolupráci s agenturou Hero & Outlaw. Tvůrcům celovečerního dokumentu 13 MINUT, který byl vyvrcholením tohoto projektu, se dostalo pozornosti nejen v České televizi, ale jednalo se také o první brandovaný content na světě zařazený do nabídky HBO. Tvůrci rovněž získali na festivalu reklamní kreativity v Cannes stříbro.

Mezi další ocenění Grand Prix, která se udělují těm nejvýznačnějším komunikátorům, patří Osobnost PR, Talent a Nejlepší agentura.

Do hodnocení letošních projektů se zapojí téměř 100 porotců z řad seniorních profesionálů, kteří udělí každému projektu detailní bodové hodnocení a slovní zpětnou vazbu.

„Zpětné vazby vnímám jako alfu a omegu celé soutěže. Jsou totiž důvodem, proč se naše soutěž liší od těch ostatních – přihlašovatelé se k nám nebojí přihlásit i rozpracované projekty, a to zcela vědomě, pouze aby získali hodnocení od těch nejlepších v oboru,“ připomněla Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu, která dohlíží na zpracování vazeb od celkem 16 porot.

Loni se nejvíce zastoupenými kategoriemi soutěže staly Společenská odpovědnost a udržitelnost a komunikace udržitelných investic (ESG) a Integrovaná kampaň. Mezi vyhledávané kategorie dále patřily například PR event, Využití sociálních sítí a influencer marketing nebo Struktura, obsah a storytelling. Nejvíce obsazovanou oborovou kategorií byl pak Průmysl, strojírenství a energetika.

Přihlášky mohou do nového ročníku soutěže podávat firmy, agentury, neziskové organizace i vládní instituce do 31. března. Zlatý středník pořádá již od roku 2002 profesní organizace PR Klub.