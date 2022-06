Osvětový projekt 13 MINUT získal v Cannes „reklamního Oscara“

Podílel se na ní také BESIP a podporu poskytla i Policie ČR. Jejím cílem bylo upozornit na nebezpečný fenomén nepřiměřené rychlosti na českých silnicích, otevřít diskuzi a především změnit chování řidičů.

„Ocenění, které jsme získali za tuto kampaň si velmi vážíme. Co pro nás má ale veliký význam je reálný dopad kampaně na chování českých řidičů. Za dobu trvání kampaně došlo k meziročnímu poklesu nehodovosti z důvodu nepřiměřené rychlosti o 9 %. Přestože nehodovost v případě ostatních příčin rostla. To je výsledek, o který nám šlo. Šlo nám o reálnou hmatatelnou změnu chování,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven a jeden z producentů dokumentu Jan Matoušek.

„Jsme velmi hrdí, že jsme získali stříbrného lva za kampaň takového rozsahu a významu. Podařilo se nám získat velkou pozornost široké veřejnosti, otevřít diskuzi k tomuto tématu a zajistit prokazatelný dopad na chování českých řidičů. Věříme, že kampaň tak pomohla předejít dalším ztrátám na životech. To je to, na co jsme nejvíce hrdí. Pro nás byla tato kampaň úspěšná, ještě než byla odeslána do jižní Francie,“ připojil Leonard Savage, Chief Creative Officer agentury McCann Prague.

„Je to pro nás velká motivace a závazek, abychom dále pokračovali v tvrdé práci a společně s našimi klienty vytvářeli projekty nejvyšší možné úrovně,“ připojil.

Pilířem kampaně „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ je celovečerní dokument režiséra Víta Klusáka 13 MINUT, který s viníky dopravních nehod rekonstruoval jejich nehody včetně fatálních následků.

Název snímku odkazuje na průměrný čas, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 kilometrů za hodinu.

„Klíčem úspěchu byl silný příběh a výběr toho správného tvůrce, který dokázal emoce přenést přímo k divákům. Proto patří velké uznání Vítu Klusákovi a společnosti Hypermarket Films, kteří stojí za vznikem dokumentu o osudech viníků tragických dopravních nehod. Velký dík patří také našim kolegům z agentury Hero & Outlaw a agenturám McCann Prague a Renegadz, se kterými kampaň vznikala,“ uzavřel Marek Hanč z agentury McCann Prague.

Podporu tomuto projektu poskytla také řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influenceři na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci a známé osobnosti ze světa kultury. Kromě dokumentu osvětovou kampaň doplnily i televizní a rozhlasové spoty. V médiích vyšlo více než 400 výstupů a dokument 13 MINUT zhlédlo přes 1,5 milionu diváků.

Letos v květnu pak odstartovala druhá vlna kampaně pod názvem „Zpomal, ještě je brzo“, která upozorňuje na nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy nejmladších řidičů. Tato skupina může až za třetinu nehod ve věkové kategorii 18 až 20 let. Velká část komunikace se proto odehrává přímo na středních školách, v autoškolách, ale také v online prostředí. Speciální obsah je vytvářen i ve spolupráci s hasiči. Na komunikaci v druhé polovině roku navážou preventivní aktivity BESIPu a Policie ČR.