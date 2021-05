Za hororovou nehodou stojí Besip a režisér Klusák. Bojují s nebezpečnou jízdou

Horlivá debata, legrace, natáčení se na video, nepozornost a rychlá jízda v obci. To vše předcházelo nehodě, z níž od čtvrtka koluje po internetu video. Během pátku přibyly ještě záběry z kabiny řidiče dodávky, která byla nehodě přítomna.

Ve skutečnosti ovšem záběry na videu nebyly skutečné a nikomu se nic nestalo. Video z tragicky vypadající nehody má být totiž součástí kampaně, která má za cíl změnit chování českých řidičů ve vztahu k rychlosti. Jejím záměrem bylo vyvolat diskusi nad tématem nepřiměřené rychlosti na českých silnicích.

Za kampaní proti nebezpečné jízdě na silnicích stojí Česká asociace pojišťoven, BESIP a Policie ČR. „Když jsme byli osloveni, abychom vymysleli něco, co by vyvolalo celospolečenskou debatu o nepřiměřené rychlosti, vzpomněl jsem si na video dvou nešťastných holek, jak jely z Mostu do Teplic a přitom se natáčely a přenášely to živě na Facebook a vybouraly se. Z toho vychází náš námět na video, kde simulujeme nehodu,“ popisuje Vít Klusák, který za tvorbou videa taktéž stojí.

Nepřizpůsobení rychlosti patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod, z nich 40 procent končí fatálně. Rychlost přitom nedodržuje 86 procent řidičů.