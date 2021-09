Zlatý středník má ČT edu i This is Locco, osobností PR je Simona Kijonková

Letošní 19. ročník oborové soutěže Zlatý středník zná vítěze. Titul osobnost PR získala Simona Kijonková, Talentem se stal Jakub Splavec. Trofej Grand Prix pro Nejlepší agenturu si odnesla slovenská This is Locco. Nejlepším covid projektem byl vyhlášen web ČT edu. Nejvíce trofejí si odnesla společnost Škoda Auto.