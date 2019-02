Washington Post měl reklamu na Super Bowlu, zdůrazňuje svobodu tisku

Super Bowl je nejsledovanější akcí v americké televizi, k níž každoročně přitahuje více než 100 milionů diváků.

Mezi zabitými novináři, jejichž jména ve videu zazní, je například saúdskoarabský opoziční žurnalista Džamál Chášukdží, který byl loni zavražděn na konzulátu své země v Istanbulu. Chášukdží psal pro Washington Post (WP) sloupky. Spot končí sloganem Democracy Dies in Darkness (Demokracie umírá v temnotě), který deník začal používat jako podtitul ve svém internetovém vydání v roce 2017.

Podle amerických médií stálo odvysílání spotu během Super Bowlu, kdy firmy tradičně platí za reklamu astronomické částky, 5,25 milionu dolarů (118 milionů korun). To vzbudilo mnoho negativních komentářů na sociálních sítích.

Ozval se mimo jiných i Donald Trump mladší, prvorozený potomek současného šéfa Bílého domu, podle nějž by se měl deník raději zaměřit na publikaci zpráv, a nikoli levicových nesmyslů.

Prezident Donald Trump opakovaně kritizuje některé přední americké mediální domy, mimo jiné zpravodajské televize CNN, NBC a ABC či listy typu The New York Times a právě The Washington Post. Často také používá termíny lživá média nebo lživé zpravodajství. Novináře kritizovaných médií už několikrát označil za nepřátele lidu.