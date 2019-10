Nekupujte liberální tisk, nařídí úřadům Trump. Chce dusit „nepřátele lidu“

The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP) patří k celosvětově nejrespektovanějším a nejcitovanějším médiím. Americké úřady by však neměly prodloužit jejich předplatné, což mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová zdůvodnila úsporami.

„Neobnovení předplatného napříč všemi federálními úřady bude pro daňové poplatníky znamenat značné úspory nákladů – stovky tisíc dolarů,“ uvedla.



Trump v pondělí v jemu nakloněné televizi Fox News řekl, že NYT šíří lži a že je v Bílém domě nechce. Republikán Trump bude příští rok bojovat o znovuzvolení a oba deníky vnímá jako blízké jeho rivalům z Demokratické strany.

Bílý dům už připravuje nařízení, které by úřadům neprodloužení předplatného ukládalo. S odvoláním na nejmenovaného zástupce vlády to napsal americký deník The Wall Street Journal.

Zaměstnanci Bílého domu vypověděli, že do sídla prezidentů už tištěná vydání NYT a WP nechodí. K deníkům však stále mají on-line přístup. Znalost obsahu hlavních médií je nezbytnou součástí práce tiskového odboru a v menší míře i politicko-analytického odboru.



Ty noviny vlastní miliardář, kontruje Trump

Zástupci NYT ani WP se nechtěli k věci vyjádřit, upozornil německý týdeník Die Zeit. Promluvit se však rozhodl předseda Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) Jonathan Karl.

„Nepochybuji, že tvrdě pracující reportéři NYT a WP budou nadále dělat kvalitní novinařinu, lhostejno, zda to prezident povolí číst. Ignorování práce svobodného tisku nezpůsobí zmizení zpráv a nezabrání reportérům informovat veřejnost a nutit mocné skládat účty,“ poznamenal.

Trump napadl NYT i WP opakovaně. V září je na Twitteru označil za „nepřátele lidu“. Ve stejném příspěvku také tvrdil, že NYT je ekonomicky mimořádně ztrátový. Odhlášením předplatného se možná snaží deník ještě víc finančně přidusit.

WP popsal jako „The Amazon Washington Post,“ aby zdůraznil, že list vlastní miliardář Jeff Bezos, který je také majitelem internetového gigantu Amazon. V něm se opakovaně stávkovalo za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.

WP mimo jiné upozornily, že miliardář Trump ve své firmě využíval na práci nelegální imigranty, proti kterým jako prezident velmi brojí. Deník také spočítal, že v čele státu se již dopustil 13 435 nepravdivých či zavádějících prohlášení.

