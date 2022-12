Aukce hodinek Pilsner Urquell pro Centrum Paraple jde do finále

Oslava 180 let pro dobrou věc Letos slaví plzeňský ležák 180. výročí od uvaření první várky. Součástí oslav je i dražba 180 hodinek, symbolu času, po který šíří Pilsner Urquell slávu českého piva a pivovarského řemesla po celém světě. Výtěžek z dražby bude předán Centru Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy k návratu do samostatného života. Speciální edici hodinek tradiční české značky PRIM, vyrobili hodináři v Novém Městě nad Metují výhradně pro tuto aukci. Každé hodinky reprezentují jeden rok nebo desetiletí existence plzeňského pivovaru. Zájemce tak může dražit hodinky s rokem i desetiletím, které si sám zvolí. Dražba hodinek již běží a potrvá do 7. prosince.