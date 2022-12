Letos podpoří plzeňský pivovar vozíčkáře dražbou hodinek Pilsner Urquell Prim

Centrum Paraple je známá nezisková organizace, ale můžete připomenout, čemu se věnujete?

Centrum Paraple bylo založeno v roce 1994 a dnes je poměrně velkou neziskovou organizací se stovkou zaměstnanců a externistů. Hlavní službou je pobytová sociální rehabilitace, která probíhá turnusovým způsobem. Vždy na tři týdny přijíždějí do malešického centra osmnáctičlenné skupiny klientů. Každý́ z nich má svůj osobní cíl, jehož by chtěl dosáhnout. K lidem, kteří k nám přijíždějí, přistupujeme individuálně podle momentálního stavu a potřeb každého z nich. Klientovi se intenzivně věnuje tým vedený sociálním pracovníkem, který́ má k dispozici dalších šest odborníků (fyzioterapeut, ergoterapeut, pohybový́ terapeut, psychoterapeut, ošetřovatel/osobní asistent, zdravotní sestra).

Pobyt v Parapleti plní také důležitou komunitní funkci. Klienti si tu mohou neustále předávat zkušenosti, ať už při řízených skupinových setkáních, neformálně při posezení v kavárně, či u ohně nebo večer na pokoji. Své místo tady mají i tematické programy mimo areál, které se dosud zaměřují na pohybové aktivity a cestování.

Kromě pobytových rehabilitací poskytuje Paraple i další služby, především ambulantní fyzioterapii, a nově vznikající terénní službu.

David Lukeš Vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Mnoho let se angažuje a prosazuje zájmy lidí s poškozením míchy. Od roku 2009 byl členem předsednictva Svazu paraplegiků, který se od 2012 přejmenoval na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA. V letech 2010 – 2016 byl členem správní rady Centra Paraple a od března 2016 je jeho ředitelem. Hraje ragby, je předsedou Českého ragbyového svazu vozíčkářů a trenérem národního týmu. Podílí se na organizaci největšího turnaje ragby vozíčkářů na světě – Rugbymania. V minulosti byl místopředsedou Českého svazu tělesně postižených sportovců. V roce 2014 a 2016 byl nominován na Cenu Olgy Havlové, v roce 2014 obdržel zvláštní cenu za vynikající realizaci projektu.

Centrum funguje 28 let, sledujete na ve své práci a na klientech, jak se společnost mění?

Do naší práce a obecně do společnosti velmi výrazně vstupují moderní technologie, nebo lépe řečeno obecně rychlá evoluce společnosti a vědy. A není to vždy pozitivní vývoj. Bohužel se dost často stává, že lidé přichází k nám do centra v daleko horší kondici než třeba před deseti lety. A bohužel i důvod proč k poranění míchy dochází odráží aktuální kondici společnosti, kdy jsme více vystavováni stresu a řešení složitých osobních problémů.

Chtěl bych ale říct, že jsem přes všechny strasti, které nás potkávají, přesvědčený, že lidé u nás jsou dobří a velmi ochotní pomoci bližnímu svému. Myslím, že naše společnost může být na sebe pyšná, jak pomáhá druhým, nejen při velkých katastrofách.

Jak dopadá na Centrum Paraple náročné období posledních let?

Vzhledem k tomu, že naše organizace poskytuje sociální službu, nemůžeme si dovolit být ovlivněni jakýmkoliv děním ve světě. Je ale pravda, že začátek pandemie nás přinutil naše centrum na pár týdnů zavřít, protože jsme se sami potřebovali zorientovat v nové situaci.

Probíhající válečný konflikt nás ovlivňuje více, než by se na první pohled mohlo zdát. Potkáváme se s ním přímo, kdy se mezi našimi klienty objevují i lidé po poranění míchy, kteří přichází z válkou zmítané Ukrajiny a jsou očitými svědky probíhající invaze. Sledujeme to i u nejistoty našich zaměstnanců, kteří se sami ocitají ve složitých situacích zajištění sebe a svých blízkých, ale i u našich podporovatelů.

Pochopitelně to má na nás i ekonomický dopad, kdy rostou náklady více, než kdokoliv předpokládal a musíme zajišťovat stále větší procento rozpočtu z individuálního a firemního fundraisingu. V současné době je to už více než 30 milionů.

Oslava 180 let pro dobrou věc Letos slaví plzeňský ležák 180. výročí od uvaření první várky. Součástí oslav je i dražba 180 hodinek, symbolu času, po který šíří Pilsner Urquell slávu českého piva a pivovarského řemesla po celém světě. Výtěžek z dražby bude předán Centru Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy k návratu do samostatného života. Speciální edici hodinek tradiční české značky PRIM, vyrobili hodináři v Novém Městě nad Metují výhradně pro tuto aukci. Každé hodinky reprezentují jeden rok nebo desetiletí existence plzeňského pivovaru. Zájemce tak může dražit hodinky s rokem i desetiletím, které si sám zvolí. Dražba hodinek již běží a potrvá do 7. prosince.

Daří se vám shánět potřebné finance z darů?

Naštěstí ano, ale je zatím mnoho každodenní práce, a to kdykoliv je potřeba. Někdy mám pocit, že stejně jako je naše sociální služba nepřetržitá, protože je mnoho lidí, kteří potřebují mít k dispozici celodenní péči, je i fundraising nepřetržitá práce.

Jsme skutečně vděčni za jakoukoliv pomoc, protože někdy můžeme být vnímáni jako organizace, která tuto pomoc nepotřebuje, nebo že nás nějaká malá částka nespasí. Ale každý příspěvek nám pomáhá dělat službu ve vysoké kvalitě a jsme rádi, že nám lidé tímto způsobem projevují svou důvěru. Pro vaši představu vyjde pobyt jednoho klienta na více než 200 000 korun.

Konec roku je pro nás z pohledu darů nejvýznamnější období. I v letošním roce máme možnost se díky jednomu z hlavních partnerů Pilsner Urquell dostat zase blíže k více lidem. Pivovar letos slaví 180. výročí od svého založení, a tak tradiční dražbu aukčních lahví, která nás podpořila v uplynulých desíti letech částkou více než 15 milionů korun nahradila dražba hodinek.

Speciální edice 180 hodinek PRIM z manufaktury ELTON hodinářská trvá do 7. 12. Jsme rádi, že nám aukci pomohli dostat do povědomí spřátelené osobnosti jako Martina Gavriely, Kateřina Brožová, Vladimír Polívka, Vladimír Kroc nebo Tereza Kostková a věříme, že vynese rekordní částku. Již teď bych rád poděkoval všem, kteří se do aukce zapojí a podpoří tak naší činnost.

Co chystá Centrum Paraple v roce 2023?

Chceme se v roce 2023 zamyslet, kam správně naší organizaci nasměrovat i s ohledem na vývoj v celém světě. Museli jsme bohužel pozastavit přestavbu našeho centra, protože rozpočet je několikanásobný oproti plánovanému. Z pohledu služby přemýšlíme, jak se i bez přístavby dostat k více lidem, kteří naši službu potřebují, a tak se nám otevírá otázka navýšení terénní podoby, nebo lokálních ambulantních center.

Uvědomili jsme si, že se potřebujeme na chvíli zastavit, abychom se zase správně rozběhli. Jako organizace jsme si po všech změnách dnešní doby uvědomili, že potřebujeme strategii fundraisingu, která bude na tyto změny reagovat.

Z pohledu komunikace chceme více představit naše klienty a jejich příběhy. V oblasti zajišťování financí máme před sebou výzvu významně navýšeného rozpočtu. Největší úkolem je vyjednat strategického generálního partnera, kterého bohužel už dva roky nemáme.

V neposlední řadě, protože je to srdce naší organizace, vytváříme také strategii HR. Chceme udělat vše pro to, abychom nebyli důvodem odchodu zaměstnanců z Paraplete, na kterých nám velmi záleží. Zatím se nám to daří a rozhodně v tom chceme pokračovat. Bez schopných empatických a ochotných lidí by Paraplete nebylo Parapletem.