Newton Media: Slováci se báli o podvozek formule 1, Češi o Karlův most

V dubnu se v Česku a na Slovensku proháněla formule 1 při natáčení reklamního spotu společnosti Redbull. To vyvolalo ohlas na sociálních médiích, a to zejména u českých uživatelů, kde se do diskusí zapojil šestinásobně vyšší počet uživatelů než na Slovensku, vyplývá z analýzy společnosti Newton Media.