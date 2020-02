Vydavatelství Mladá fronta dostalo dvě nabídky na úvěr

„Na naši výzvu zareagovaly dva subjekty. Jde o společnosti CPI Property Group a Czechoslovak Group,“ sdělil generální ředitel vydavatelství Mladá fronta Jan Mašek.

„Skutečnost, že se nám ve lhůtě čtyřiadvaceti hodin podařilo získat dvě nabídky na relativně vysoký úvěr, svědčí o tom, že trh sdílí naši důvěru ve zdraví a životaschopnost firmy. O nabídkách teď budeme intenzivně jednat. Naší jednoznačnou prioritou je zachování chodu společnosti,“ doplnil Mašek.

Vydavatelství je v úpadku. Věřitelé by měli pohledávky přihlásit do dvou měsíců, soud je přezkoumá v květnu. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Mladá fronta a.s. na sebe podala minulý týden insolvenční návrh. Banka firmě zablokovala účty a vydavatelství se nepodařilo dotáhnout jednání o vstupu slovenské investiční skupiny. Vedení firmy chce vydavatelství reorganizovat.

Krajský soud v Českých Budějovicích už před tím ustanovil Mladé frontě předběžnou insolvenční správkyni, zdůvodnil to vážnými pochybnostmi o skutečném stavu vydavatelství.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení, který loni v listopadu podala pražská společnost Bazcom, považuje Mladá fronta za šikanu. Vydavatelství se podle Maška stalo obětí obchodní války podnikatelských skupin.

Mladá fronta vlastněná podnikatelem Františkem Savovem vydává například ekonomický týdeník Euro, lifestylové magazíny Esence a Hipster nebo ekonomický web Finance.cz. Ročně na trh uvede kolem 200 nových knižních titulů.