Mladá fronta je v úpadku, soud přezkoumá pohledávky v květnu

14:35 , aktualizováno 14:35

Vydavatelství Mladá fronta je v úpadku. Věřitelé by měli pohledávky přihlásit do dvou měsíců, soud je přezkoumá v květnu. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Vydavatelství minulý týden na sebe podalo insolvenční návrh.